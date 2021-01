» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 17/ene/2021 de La Auténtica Defensa. El Día que la Tierra se Detuvo:

A esta altura de los aconteceres y de la evolución de la historia, desde el lanzamiento de la profecía de Fátima en 1917, honestamente para muchos debe ser muy difícil aceptar el mensaje recibido por Giorgio Bongiovanni (09/enero/2021)… pero para otros muy fácil. La idea no es zanjar aguas, sino hablar con el contraste de fondo de una realidad objetiva, con los resultados de un proceso social, que en su desenvolvimiento muestra la constante de una espiral de destrucción y que en su vorágine deja inundado el bienestar de nuestros hogares, trayendo a sus orillas arrastrados por el mar, cuerpos, que nos llegan hambreados, violentados, estuprados, martirizados… Con ese nivel de acorralamiento de fondo, es donde las palabras de la santa madre toman una consistencia totalmente sólida. "…de aquellos que se proclaman servidores míos y servidores de mi hijo, yo quiero el ofrecimiento de su vida para buscar la verdad y la justicia en el mundo". "…yo quiero que mis hijos predicadores del rosario y que rezan el Padre Nuestro sacrifiquen todo su ser para apoyar a los justos, alineándose contra los tiranos, contra los que especulan sobre la piel de los hombres, apuntando el dedo, en el nombre de Dios, contra los potentes, los dictadores, los criminales mafiosos, y a excomulgados por el Santo Espíritu, en espera de que los ángeles castigadores lleven hacia la segunda muerte y al infierno de la oscuridad de la materia a sus diabólicos espíritus!" "…yo no quiero oraciones con el pedido de riqueza, estabilidad económica o sanaciones. ¡Amí me interesa la paz y la justicia en el mundo! ¡Yo quiero que seáis testigos de la justicia!" https://www.thebongiovannifamily.com/mensajes-2021/9351-quo-vadis-humanidad.html Entonces la Santa Madre en un escenario dramático, solo nos puede pedir dar todo y delegar en cada uno la responsabilidad de comprender cuál es y en que consiste justamente ese drama, que se para delante nuestro, nos golpea la puerta y se queda esperando hasta que la abramos. Nuestro refugio para la distracción y el engaño ahora se parece más a una pequeña choza de paja que se va prendiendo fuego, que a un bunker donde operaba más el disfrute banal, que el regocijo espiritual. Pero bueno, también siempre se puede estirar un poco más el extremo para incrementar aúnmás la catástrofe, insistiendo con más de lo mismo porque "es más fácil engañar a la gente, que convencerlos que han sido engañados" (Mark Twain). Solo recordemos que la Santa Madre en su discurso ha dicho todo, con profunda claridad explicó cada detalle exponiendo a la luz cada mentira que había sido escondida en un supuesto misterio. y sin dejar espacios por llenar, nos advirtió de manera directa y con un grito desesperado y lágrimas de sangre en los ojos, el destino que habíamos elegido: "Los sacerdotes y los altos mandos de la iglesia católica han desobedecido a mis amonestaciones, manipulando y divulgando, solo en parte, el mensaje que en Fátima había entregado a los tres pastorcillos. Mislágrimas son ignoradas, también cuando estas se transforman ante el mundo, en perlas de sangre, chispeantes de dolor y de materna tristeza. Muchos, entre sacerdotes, hombres y mujeres me piden, rezando, que proteja al mundo y que prodigue gracias… ¿Pero ellos que hacen para merecérselas?" https://www.thebongiovannifamily.com/3d-secreto-di-fatima/il-segreto-di-fatima/670-ho-scritto-in-memori-del-13-maggio-2007.html Es ese engaño teológico, institucionalizado, el que tiene una carga de responsabilidad enorme y trágica porque ha conducido en una falsa praxis, dejando a la deriva a las masas persiguiendo en un sueño un horizonte de mentiras. Y en su desenmascaramiento una victoria absoluta del sacrificio de amor de Giorgio, quien como portador a la vanguardia de la reivindicación de este mensaje, quien finalmente ha conseguido ponerlo delante a todos nosotros. El milagro más grande de todos los milagros, es a su vez el mayor acto de misericordia, porque es ese que nos permite que estemos donde estemos, podamos leer, meditar y deducir la verdad que emerge en medio nuestro, sin que nadie pueda evitarlo.. ¡Soy la Madre de todas las madres! Soy la fuerza omnicreante, generadora de deidades solares, de hombres-dioses. Dios es mi hijo, Cristo es hijo de mi hijo, se nutre de mi seno y es una misma cosa con su Padre. Las células, las macromoléculas y las glándulas endócrinas de los universos (planetas-sistemas solares-estrellas) son personificadas por mi amor materno cósmico. A los patriarcas estelares y, sobre todo, al Padre Adonay, les he dado el poder de coordinar en la armonía de la justicia, de la paz y del amor, la vida y la evolución de todas las almas que mi gran espíritu ha generado y de todas las manifestaciones visibles e invisibles del ser macrocósmico. Una de estas células del universo, la tierra, representa y personifica mi santo amor materno y divino. Hace ya dos mil años a los pies de la cruz María Santísima emanaba el aliento de la consolación a su santo Hijo crucificado para la salvación de sus hermanos. Ella, María Santísima, y yo, somos una sola cosa y hoy, en este tiempo, con sus numerosas apariciones en el mundo, anuncia la segunda venida del Cristo redentor, Hijo del Altísimo. Sabedlo y no lo olvidéis jamás, en Él me he complacido, a Él y al Padre Adonay les será dado el cetro del nuevo reino que mi santísimo amor instaurará también en el planeta Tierra. ¡Amadme! Amadme y respetad mi sagrada naturaleza que se manifiesta en los miles y miles de frutos, en las miles y miles de flores, en las miles y miles de formas que manifiesto en todos los seres vivos: hombres, mujeres, niños, animales, plantas, ríos, lagos, mares, montañas. Si no me amáis mis fuerzas supremas de la justicia: el agua, el aire, la tierra y el fuego, os golpearán severamente exhortándoos al arrepentimiento y a la penitencia. ¡Por lo tanto, amadme y seréis amados! ¡Amaos y sed felices! He preparado para vosotros el nuevo jardín del edén. No todos los espíritus de la Tierra lo heredarán, sino solo aquellos que se hayan arrepentido ante el mensaje de mi santísimo hijo Jesús-Cristo y de todos los mensajeros que el Padre Adonay, por voluntad mía, os ha enviado en todas las épocas y en todas las tribus de la Tierra. Soy yo la Madre Cósmica, la madre de todas las madres, generadora del amor y de toda la creación. Soy yo el Santo Espíritu, la unidad en la multiplicidad. El primero y el último, el infinito y el eterno presente. Hijos míos benditos tened fe, perseverad en el camino y permaneced conmigo a los pies de la cruz en la espera de Su venida con gran potencia y gloria. Hijos míos malditos y pecadores, os ruego ¡Con todo mi Sagrado Corazón! ¡Y todo mi Santo amor materno! ¡Arrepentíos! ¡Arrepentíos! ¡Paz! https://www.thebongiovannifamily.com/mensajes-2021/9351-quo-vadis-humanidad.html Gracias Padre! el que tenga oídos que oiga. En espera de tu Hijo el Cristo que pronto se manifestará delante al mundo! Ingresá a: https://www.thebongiovannifamily.com/ Facebook: El día que la tierra sedetuvo, transmisión en vivo viernes 21 hs Youtube: La Voz del Águila Radio amplitud AM660 viernes 15 hs Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

