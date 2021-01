» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 17/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Semblanzas entre hermanos:

17 de Enero de 2021 - Año II - Edición Nº 115 - 125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA LA DIÓCESIS DE ZÁRATE - CAMPANA TIENE OBISPO AUXILIAR A partir de la ordenación episcopal de Mons. Justo Rodríguez Gallego, la diócesis de Zárate-Campana ya tiene su primer obispo auxiliar. La Iglesia está de fiesta por este regalo de Dios. La ceremonia se realizó bajo estricto protocolo debido a la pandemia en el predio de la Fiesta de la Flor de la ciudad de Escobar. El obispo consagrante fue Mons. Pedro María Laxague y los obispos co-consagrantes fueron: Mons. Jorge Eduardo Scheinig y Mons. Jorge Vázquez. Homilía de Mons. Pedro Luego que expresar su profundo agradecimiento a todos los que participaron directa o indirecta en la concreción de la Ordenación episcopal del Padre Justo, nuestro obispo Pedro dijo: "He oído muchas veces esta pregunta: ¿Qué hace un obispo? La Iglesia enseña que el Obispo es Pastor. El pastor apacienta el rebaño de Dios. Pablo en los Hechos de los apóstoles que acabamos de leer decía: "Velen Uds., el Espíritu Santo los ha constituido guardianes para apacentar la Iglesia de Dios". Apacentar, hace pensar en paciencia, mucha paciencia. Apacentar es buscar el bien de todos, es cuidar. Jesús pasó su vida apacentando. Jesús es el Gran Pastor y lo quiso transmitir a su apóstoles y éstos lo transmitieron a los obispos, que son sus sucesores. Los obispos hacen presente al mismo Jesucristo." Más adelante se preguntó: "Obispo Auxiliar, ¿Qué significa? Alguien que ayuda en este ministerio al Obispo Titular. No es otro obispo…son dos Obispos muy en comunión. Esto es lo que hemos vivido en estos cinco años que estoy aquí." "El Obispo Auxiliar es el que ayuda: esto fue lo que me dijo el Papa Benedicto XVI cuando me nombró a mí, Obispo Auxiliar. Tiene que ser ayuda adecuada al Obispo. ¿Y yo pensaba como tendré que hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Muchos me decían: Vos tenés que hacer todo lo que él no hace, y así corregís los errores de él... Bueno, sí tengo que corregir iré a hablarlo directamente con él - no por fuera - y así fue como empezó esa linda experiencia de ser Obispo Auxiliar, donde uno está de ayudante, donde uno ejerce el Ministerio del Episcopado." Palabras de Mons. Justo De su extenso y emotivo agradecimiento, extraemos los siguientes conceptos: "No he encontrado mejores palabras para dirigirme a ustedes como nuevo Obispo de nuestra Santa Madre la Iglesia. Soy un hombre perdonado, llamado a ser testigo de Cristo, misericordia del Padre y dador del Espíritu Santo, consolación definitiva para todo hombre. Soy un hombre perdonado, abrazado por el Padre, revestido con estas vestiduras de fiesta - que hablan de la dignidad que me ha sido conferida - al que le han puesto un anillo y han organizado una fiesta - esta fiesta - en la que ustedes son invitados y testigos de la misericordia que Dios ha tenido conmigo." Más adelante agregó: "Esta expresión de comunión y pertenencia que he vivido con los Obispos, la he experimentado de manera muy viva con todos. He visto la alegría de todos: de la familia en España y aquí. Confieso que al principio estaba un poco asustado, pero de a poco el Señor me fue haciendo entender que era la alegría de la Iglesia, porque ser Obispo es un don para la Iglesia: entonces esa alegría se me ha ido contagiando. Sé que es alegría genuina porque ha sido acompañada de mucha oración. La oración de todos ha sido importantísima en este tiempo. Hoy también se unió la Iglesia celestial, ángeles y santos, para rezar por mí." "Quiero saludar a toda la diócesis de Zárate - Campana, a las parroquias, a las comunidades de religiosas, movimientos, instituciones…a todos y cada uno, especialmente a los más pobres, enfermos, aquellos que más sufren… a los más pequeños. He elegido como lema, la palabra de Cristo que nos encarga cuidar de cada uno: "No debe perderse ni uno solo de estos pequeños". La Iglesia, como familia y casa de Dios, se edifica conociendo y queriendo a cada uno y caminando al paso de los más pequeños, como se hace en cualquier familia." Luego dirigiéndose especialmente a los sacerdotes dijo: "Como he puesto mi ministerio episcopal en manos de Ntra. Madre de Luján, los pongo a cada uno de ustedes en el corazón de ella. todos necesitamos de su corazón de Madre. Nuestro pueblo no necesita tanto de funcionarios de lo sagrado, ni coordinadores de todo, ni demostradores de tantas cosas, necesita sobre todo un corazón maternal como el del gran San Pablo que decía: "Sufro dolores de parto hasta que Cristo se vea formado en ustedes". Queridos hermanos sacerdotes unidos con el resto de la diócesis hemos de afrontar la tarea, junto con Pedro que es nuestro guía, nuestro pastor…afrontar juntos la tarea de continuar la misión que iniciaron nuestros mayores." "Nuestro primer Obispo, Monseñor Espósito le escribió al Cardenal de Toledo pidiéndole sacerdotes porque necesitaba pan para sus hijos. Respondiendo a esa petición es que vine. Ahora en la diócesis somos el doble que cuando yo llegué y el pan sigue faltando: el material y el Eucarístico. Jesucristo nos sigue reclamando: "Denles ustedes de comer". Nos falta pan, nos falta vino, nos faltan comensales." "Creo firmemente en el milagro de la primera evangelización. Dios quiere prolongarlo hoy, pase lo que pase, para Dios no cuentan las dificultades, para nosotros sí, para El no. Creamos en los milagros; creo que esta ordenación episcopal es un Pentecostés para nuestra diócesis." Damos gracias a Dios por la vida, la vocación y el servicio de nuestro querido Padre Justo. Que Dios le dé la gracia de seguir siendo siempre fiel. Lo queremos mucho y seguimos acompañándolo con nuestra oración. La celebración completa se puede ver en el canal de YouTube de la diócesis de Zárate - Campana: https://youtu.be/A4arkANi80M

Emotiva Ordenación episcopal de Mons. Justo Rodriguez Gallego VIDEO LECTORADO Y ACOLITADO FEMENINO EN LA IGLESIA Con un histórico "motu proprio", el Papa francisco cambió el Código de Derecho canónico institucionalizando el acceso de las mujeres a dos ministerios, "la lectura de la palabra de Dios" (Lectorado) durante las celebraciones litúrgicas, y en los servicios en el altar (Acolitado) o como dispensadoras de la eucaristía. En la carta apostólica "Spiritus Domini", modificó el canon 230 del Código de Derecho Canónico, acerca del acceso de las mujeres al ministerio del lectorado y acolitado. Este cambio en el Código de Derecho Canónico formaliza lo que ya sucede en la práctica: el acceso de las mujeres laicas al servicio de la Palabra y el altar. A raíz del discernimiento que surgió de los últimos Sínodos de Obispos, el Papa Francisco quiso hacer oficial e institucional esta presencia femenina en el altar. En la carta, el Sumo Pontífice especifica que "se ha alcanzado en los últimos años un desarrollo doctrinal que ha puesto de relieve cómo ciertos ministerios instituidos por la Iglesia tienen como fundamento la condición común de los bautizados y el sacerdocio real recibido en el sacramento del bautismo". Por lo tanto, se reconoce que estos son ministerios laicos "esencialmente distintos del ministerio ordenado recibido en el Sacramento del Orden". Y citando el Sínodo para el Amazonias, observa que "para toda la Iglesia, en la variedad de situaciones, es urgente que los ministerios sean promovidos y conferidos a hombres y mujeres. Es la Iglesia de los hombres y mujeres bautizados la que debemos consolidar promoviendo la ministerialidad y, sobre todo, la conciencia de la dignidad bautismal". Queda para cada Conferencia Episcopal implementar este Motu proprio a su ritmo y según sus tradiciones.

