Los nuevos y futuros frentistas

Por Hugo Del Teso











Mi sugerencia a los nuevos y futuros frentistas domiciliarios en sus viviendas de Campana No sé de estadísticas al respecto, pero caminando por sus calles en estos últimos años confirmé la construcción de barrios nuevos con sus lindas casitas, que ojalá se multiplicarán en todo el ancho y largo de nuestro país ya que considero un deber fundamental humano y universal la de tener un techo donde cobijarse. He dicho en varias oportunidades sin que nadie lo desmintiera hasta ahora, que nuestra ciudad es tal vez una de las más cancerígenas de la provincia de Buenos Aires y para aminorar sus efectos todos debemos ayudar desde la no poda de nuestros árboles proveedores de oxígeno puro; el motivo de esta nota "Mi Sugerencia" es plantar en las veredas especies forestales como se hace habitualmente y especies frutales que dan sombra pero fundamentalmente nos brindan sus ricos y nutritivos frutos ayudando a la economía hogareña local y por qué no? A las de nuestros vecinos. Estos pueden ser nogales, castaños, almendros, nuestra querida nuez pecan y ciruelos que son de hojas caducas que en invierno dejarán pasar los apreciados rayos de sol, también los de hojas perennes como el limonero, el pomelo amarillo y el olivo. Me gustaría que las organizaciones ambientalistas organizaran en Campana, charlas públicas en escuelas públicas y privadas en universidades y cuando se realizan los tradicionales paseos de artesanos y foodtruks. Sería muy bueno que los visitantes de mini-turismo apreciarán la nueva costanera, el parque nacional "Ciervo de los Pantanos" y quedarán admirados por los nuevos barrios con sus veredas, todas adornadas con sus hermosos árboles frutales, colaboración mediante del vivero de nuestro parque nacional. Seríamos la capital del 1er. Auto Argentino, de la Nuez Pecan y de los "Barrios Frutales".



