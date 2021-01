» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 17/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Automovilismo:

Rincón Tuerca







CALENDARIO: El Turismo Carretera ya dio a conocer su calendario para este año con fecha confirmada pero con autódromo definido donde arrancan el 21 de febrero con un total de quince de carreras cerrando el campeonato el cinco de diciembre. SUMARSE: A partir de la próxima carrera es posible que Tobias Amarillo se sume a la categoria Kart Plus para comenzar el presente año en la alta competencia con el mismo equipo con el cual venia corriendo el año anterior. COLOCAR: Los elementos que faltan son los que están intentando de colocar en su auto para que Diego Ballini prontamente se pueda sumar al mismo mundo de las picadas donde desde hace tiempo viene trabajando para esta posibilidad. MOTIVADO: Luego de unas pequeñas vacaciones Yamil Bottani ya está trabajando en los presupuestos para darle su continuidad a esta posibilidad de correr un año mas en la Clase GTB del TC Regional con la Chevy que se prepara en el Taller de Roma que atiende todo el auto el limeño está motivado para este próximo campeonato. CAMBIOS: Fueron tantos los cambios a la hora de tener los presupuestos para estar en la Alta Competencia que Juan Zucconi está replanteando como podrá encarar su paso en la Fórmula Tres Metropolitana donde se alquila un auto completo para tal emprendimiento. PENSAR: Todo hace pensar que Daniel Carballo iba a arrancar el presente campeonato de las Picadas en San Pedro y de hecho viene trabajando en su Ford que ya está en los retoques finales para salir a pista pero el hombre arrancó por otro lado. SORPRENDIO: Lo concreto es que el piloto local comenzó el año corriendo en karting en el kartodromo argentino y Don Carballo sorprendió a todos aunque aseguró que solo fue para concretar una invitación y no mucho mas porque lo suyo es el mundo de las picadas. ALTERACIONES: Al igual que en el 2020 el calendario de la Formula Uno tendrá alteraciones en este año. Australia confirmaría su reprogramación al igual que sucederá con los test de pretemporada, sin duda el Covid19 vuelve a afectar el calendario de la categoria mas importante del mundo. ENTREVER: Mas allá de cualquier resultado Juan Manuel Silva dejo entrever que es una carrera mucho mas linda y distinta a la del año pasado esta competencia del Dakar y se mostró una vez mas de poder ser parte de la misma. Si el Pato lo dice!... JUNTOS: Finalmente el flamante campeón del Turismo Carretera correrá esta temporada con uno de los Ford que se alistan en el taller de Omar Martinez en Paraná. Osea que estarán juntos en el 2021. Mariano Werner y el Gury. PODIO: Constanza Toledo estuvo en la Clase Juniors de la categoria Kart Plus donde la talentosa niña alcanzó el podio con un tercer puesto con el impulsor que atiende Ibarra Competicion y la representante de Campana demostró que no se olvidó de nada. Norma y Gabriel muy contentos! PRESENTE: La intención del equipo de Constanza Toledo está presente en todo el campeonato que recién está en sus primeras fechas y seguirá próximamente con su calendario ya armado para este 2021. TIEMPO: Llego mas tiempo de lo previsto el armado de la Chevy de Ivan Gonzalez que luego de todo este tiempo acaba de concretarse los trabajos en ella de la mano de Enrique Balzano. SUEÑO: Lo concreto que el representante de Zárate pudo realizar este sueño y se dispone a darle curso en esta temporada con este Chevy para la Clase GTB del TC Regional categoria en la cual deseaba llegar a correr. ACUERDO: Esta Chevy Ivan se la adquirió a Julian Molina en su momento y en el acuerdo económico hubo algo que Julián propuso que cuando este lista sería el primero en probarla algo que ahora veremos si se concretaria. CRISTALIZAR: Lo cierto es que Ivan Gonzalez está en el momento donde el tema de los presupuestos manejan esa posibilidad de arrancar en el tiempo que se decida para cristalizar verla en pista y en pleno campeonato. Todo un tema! TERMINAR: El Super TC 2000 viene de correr el pasado fin de semana en el autódromo de Rio Cuarto en la provincia de Córdoba donde el campanense terminó décimo séptimo en la primera final para luego en la segunda carrera alcanzó el puesto décimo octavo con el Renault del equipo oficial. CAMBIO: Los dirigentes que tienen a su cargo los destinos de la categoria Turismo Zonal Pista le comunicaron a sus pilotos que la carrera a desarrollarse este 24 de enero se cambió para el 14 de febrero en el autódromo de La Plata. GANAR: Recordamos que en esta categoria viene de ganar en la última presentación en la Clase Tres el piloto local Daniel Vidal que sigue peleando el presente campeonato intentando de mantener el Uno con el equipo de Dante Tamburrini. CHARLAR: A propósito de Vidal aún no definió si este año volverá a correr en la categoria Alma en la Clase Tres tema que debe charlar con todo su equipo. PRUEBA: Luego de realizar una prueba en su momento a Adriano Zarantonello se lo vio conforme con las mismas y está esperando el arranque del campeonato de su categoria que Fedenor esta fiscalizada donde se cree que será en el mes de marzo. TIEMPOS: Lo cierto es que el Tano cuenta con el Fiat Uno que ya supo como poder buscar los tiempos que necesita para ser competitivo y cuenta con la atención del chasis por parte de la "Sorda" y la planta impulsora a cargo de Tussa. ARRANQUE: Se viene el arranque para los encuentros del 4x4 que ya tiene fecha el próximo 30 y 31 de enero en el circuito Rey Park or Road de Pilar donde ya se vienen inscribiendo los pilotos que contará con presencia de pilotos campanenses. ANOTADOS: Los que ya se anotaron de Campana están Fabian Cabrera, Sandro Ariú, Iñaki Murillo, Jorge Biggi y aún restan varios mas que al menos dieron el consentimiento que serian de la partida donde el club del cañon 4x4 a través de su presidente Javier Murillo aseguró que tendrá peresencia en el evento. TENER: Finalmente la Clase Tres de la categoria Alma ya tiene su campeón luego de varias denuncias realizada en la última carrera del año pasado. El titulo quedó en manos de Maschio que llevará el Uno en los laterales. SERA: Cuando arranque el campeonato que fiscaliza para las categorias zonales en la Clase TC 1000 el piloto local Gonzalo Conti será parte de la misma dado que ya trabajan en el auto para esta posibilidad. NUEVAS: Como todos los veranos llegan al mercado local las nuevas motos eléctricas que presentan nuevas prestaciones para quien puede manejar una de ellas que se pueden observar en la esquina de Rawson y Alberdi en la boutique de las motos. CONCRETAR: Dábamos cuenta en esta sección que Leandro Cracco tiene toda la intención de sumarse al Turismo pista en la Clase Uno pero el tema presupuesto lo hacen ver como se puede concretar esta posibilidad en estos tiempos previo al arranque del campeonato. EVALUAR: De concretarse el mini campeonato de verano del motocross en la ciudad de Pergamino los hermanos Garrido están evaluar ir a correr el mismo luego que ambos Julian y Marcos vienen probando durante estos últimos tiempos pero no haciéndole en forma oficial. EVALUAR II: Desde Zárate Valentino Lacognata también está evaluando si será parte de este campeonato de motocross al no contar con su moto que los cacos llevaron de su casa y no sabe si armará algo para correr. PENSAR: Aun nada hace pensar que los pilotos de ciclomotores puedan arrancar su campeonato en este verano si bien hay algunas conversaciones nada hace pensar en una vuelta a la competencia. IMPORTANTES: Campana cuenta con dos importantes pilotos como son los chicos Lisandro Acosta y Fausto Ciaponi en el ciclomotor que ya levan demasiado tiempo sin poder correr en la alta competencia. Una lástima! DETALLES: El comienzo del año lo encuentra con su Fiat 600 listo para arrancar el próximo campeonato a Juan Carlos Muñoz que son detalles que aún restan para estar en pista siempre con la atención del auto por parte de Diego Fangio. TC 2000: La categoria llega al autódromo de Paraná en la búsqueda de otra carrera del campeonato durante este fin de semana. Televisa desde las 10 hs Canal 13 a través del programa "Carburando". TERMINADO: El auto de German Emma quedó terminado y ahora habrá que definir donde con el Cooper se corre en Rally esperando que la categoria Mar y Sierra le de curso al campeonato. SOBRINA: Algo similar le sucede a la sobrina de Emma dado que Vicky ya confirmó que el Ford Fiesta quedó terminado y esperando el arranque del campeonato del Rally Mar y Sierra. TOPE SERIES: La categoria llega al autódromo de Paraná en la búsqueda de otra carrera del campeonato este fin de semana. Televisa Canal Trece desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". ATENDER: Hernan Alessi dejó claro que este año no correrá en karting porque tomó la determinación de armar y atender karting donde va a comenzar con su amigo Mario Martinez. SUPER TC 2000: La categoria visita este fin de semana el autódromo de Paraná donde televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través de su programa Carburando. TOPE RACE: La categoria también llega este fin de semana al autódromo de Paraná donde televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través de Carburando. DEFINIR: Sin duda que Alejandro Ferraro no tiene definido su futuro deportivo desde su condición de navegante ni en el armado de su auto para el Rally por el momento todo está muy tranquilo para el pelado. TOPE RACE JUNIORS: La categoria vuelve a la actividad este fin de semana en el autódromo de Paraná. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. EXCLUIDO: Si bien ganó la carrera en la Clase Tres del Turismo Zonal en la última propuesta en el autódromo de La Plata el oriundo de Pergamino y representante de Campana Sebastian Signore no puedo superar la técnica y fue excluido de dicha competencia. PRESENCIA: La categoria Formula 4 Generación estuvo probando en el autódromo capitalino de cara al reinicio del campeonato con la presencia de varios pilotos que asistieron a la misma. FORMULA RENAULT: La categoria fábrica de pilotos este fin de semana llegan al autódromo de Paraná en la provincia de Entre Rios por otra carrera del campeonato durante este fin de semana donde desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través del programa Carburando. TRIUNFO: Nuevo triunfo de Cristian Iglesias en el picódromo de Wilde en la Clase Siete para arrancar el año de la mejor manera para el representante de Zárate que confirmó que estará en San Pedro en la próxima propuesta en dias.

Automovilismo:

Rincón Tuerca

