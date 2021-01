» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 17/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Rally Dakar:

"En 2022 esperamos poder estar bien arriba"







El equipo del campanense Carlos Devesa celebró el podio junto a Pablo Copetti en una nueva edición en Arabia Saudita. "Fue dura, como todas", remarcaron. El Rally Dakar 2021 volvió a tener presencia campanense: el equipo MX Devesa, liderado por Carlos Devesa, asistió los cuatriciclos de Pablo Copetti y Santiago Hansen. Y con el cordobés terminó alcanzando un lugar en el podio de esta edición que se desarrolló por segundo año consecutivo en Arabia Saudita. "Subimos al podio gracias a los huevos que puso Pablo", remarcaron desde el equipo MX Devesa en sus redes sociales. El cordobés ganó tres etapas en esta edición 2021, incluida la última, aunque terminó quedando a 3 horas de distancia del ganador, el también argentino Manuel Andújar. "En este Dakar experimenté muchos altos y bajos. Dejé todo en cada etapa para ganarme el podio", señaló Copetti, quien repitió el tercer puesto logrado en 2017 junto al equipo de Carlos Devesa. Sin embargo, el escalón más bajo del podio no lo mostró exultante: "El tercer puesto es cumplir el objetivo mínimo, pero no me pone súper feliz. Quería más como toda persona competitiva. Así que quiero volver a intentarlo y quiero cumplir mi sueño de ganar el Dakar", comentó. En octubre, en diálogo con La Auténtica Defensa, el propio Carlos Devesa marcaba las dificultades que debieron atravesar para llegar a esta edición del Rally Dakar: "Llegamos un poco justo con el tiempo, dado que por la pandemia no se probó como se debería, pero alcanzamos a trabajar muy bien en lo que se nos permitió", contaba el campanense. Ayer, al culminar su novena participación en la mayor prueba de aventura del deporte motor mundial, el equipo MX Devesa comentaba: "Fue un nuevo Dakar para nosotros y la segunda edición que hacemos casi del otro lado del mundo, acá en Arabia Saudita. Fue dura como todas". Y antes de agradecer "a todos por los mensajes de aliento en estos días de carrera", el equipo campanense dejó claro cuál es el próximo objetivo en este Rally Dakar: "En 2022 esperamos poder estar bien arriba".



COPETTI Y CARLOS DEVESA, JUNTO AL RESTO DEL EQUIPO, CELEBRAN EL TERCER PUESTO TRAS LA PREMIACIÓN.



