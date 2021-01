» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 17/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

17 de Enero de 2021







ASCENDIÓ CLAYPOLE En la Final de la Primera D, Claypole derrotó ayer 1-0 a Liniers en General Villegas y se quedó con el primer ascenso a la Primera C. El festejo del Tambero llegó con un agónico penal convertido por Emanuel Díaz en el cuarto minuto de adición, luego de una infracción contra Agustín Campana (ex Puerto Nuevo). De esta manera, tras ganar la Zona Campeonato, Claypole le "robó" el ascenso a La Topadora, que no solo jugó como local, sino que además contaba con ventaja deportiva en caso de empate por haber sido campeón del Torneo Apertura. Mañana lunes comenzará el Reducido por el segundo ascenso a la Primera C. Los cruces de la primera ronda serán: Sportivo Barracas vs Centro Español, Atlas vs Defensores de Cambaceres y Deportivo Paraguayo vs Atlético Lugano. Los tres ganadores de estos cruces, junto a Liniers, conformarán el cuadro de semifinales. PRIMERA B METRO Mañana se disputarán las semifinales del Reducido por el ascenso a la Primera Nacional: desde las 17.10 horas se medirán Tristán Suárez vs Comunicaciones; y desde las 21.10, Justo José de Urquiza vs San Telmo. Ambos partidos serán televisados por TyC Sports. El primer ascenso ya lo consiguió Almirante Brown, campeón del Torneo Apertura y ganador de la Zona Campeonato del Torneo de Transición. PRIMERA C Hoy se definirán los últimos dos clasificados al Reducido por el segundo ascenso a la Primera B Metropolitana. En la Zona Reválida 1 tiene chances Ituzaingó (8 puntos), que visita a Central Córdoba de Rosario; y también San Martín (8) y Berazategui (5), que juegan entre sí en Burzaco. En tanto, en la Zona Reválida 2, Luján y Excursionistas tienen 9 unidades, mientras L.N. Alem y Deportivo Español suma 6. Esta tarde se miden Luján vs El Porvenir, Midland vs Excursionistas y L.N. Alem vs Deportivo Español. El primer ascenso de la categoría quedó en manos de Cañuelas, que en la Final igualó 0-0 con Real Pilar y sacó provecho de su ventaja deportiva por haber sido campeón del Apertura. FEDERAL A El primer ascenso a la Primera Nacional se definirá mañana lunes cuando se midan Güemes de Santiago del Estero y Villa Mitre de Bahía Blanca desde las 17.10 horas (transmite DeporTV). En tanto, el Reducido por el segundo ascenso comenzará hoy con los siguientes duelos: Deportivo Maipú vs Camioneros, Central Norte (Salta) vs Sportivo Belgrano (San Francisco), Olimpo (BB) vs Sportivo Las Parejas, Chaco For Ever vs Sansinena (General Cerri), Douglas Haig vs Defensores de Pronunciamiento, Juventud Unida (SL) vs Deportivo Madryn y Sarmiento de Resistencia vs Huracán Las Heras. MUNDIAL DE HANDBALL Este domingo, la Selección Masculina de Handball hará su segunda presentación en el Mundial "Egipto 2021": desde las 14.00 (hora argentina) se medirán frente a Bahrein por la segunda fecha del Grupo D. En la primera, Los Gladiadores vencieron 28-22 a la República Democrática de Congo, mientras Bahrein cayó 34-20 ante Dinamarca en su debut.



Breves: Deportivas

17 de Enero de 2021

