SE DEFINE EL CAMPEÓN Esta noche, desde las 22.10 horas, Boca Juniors y Banfield protagonizarán la final de la Copa Diego Armando Maradona en el estadio Bicentenario de San Juan. El Xeneize buscará recuperarse de la eliminación en semifinales de Copa Libertadores, mientras que el Taladro no irá solo por el título, sino también por la clasificación a la próxima edición del certamen continental. En caso que el vencedor sea Boca, el beneficiado será Vélez Sarsfield por haber terminado en el 5º puesto del último campeonato disputado. PASÓ VÉLEZ Vélez Sarsfield venció anoche 3-1 a Rosario Central en la Final de la Zona Complementación de la Copa Diego Armando Maradona y, de esa manera, se ganó su lugar en el Repechaje que definirá un boleto a la Copa Sudamericana 2022. Ese encuentro lo disputará frente al perdedor de la final de esta noche entre Boca y Banfield. DEFENSA FINALISTA Con un triplete de Braian Romero y un tanto de Francisco Pizzini, Defensa y Justicia le ganó ayer 4-2 como local a Coquimbo Unido de Chile y, así, no solo accedió a la Final de la Copa Sudamericana, sino que además garantizó un campeón argentino, dado que su rival será Lanús. El que festejó el avance del Halcón de Florencio Varela fue Arsenal de Sarandí, que gracias a este resultado se clasificó a la próxima Copa Sudamericana. SUPERCOPA DE ESPAÑA Hoy se disputará la final de la Supercopa de España: desde las 17.00 (hora argentina), Barcelona se medirá frente a Athletic Bilbao en La Cartuja de Sevilla (transmite ESPN). En el elenco catalán está en duda la presencia de Lionel Messi, quien arrastra una dolencia muscular. LIVERPOOL VS MANCHESTER La 19ª fecha de la Premier League ofrecerá hoy un atractivo duelo por la cima del campeonato: el líder Manchester United (36 puntos) visitará a Liverpool (33) desde las 13.30 (transmite ESPN). Hoy también jugarán Sheffield United vs Tottenham y Manchester City vs Crystal Palace. Ayer, en tanto, Leeds (equipo dirigido por Marcelo Bielsa) sufrió una dura derrota al caer 1-0 como local ante Brighton. Además, se enfrentaron: Wolverhampton 2-3 West Bromwich, West Ham 1-0 Burnley, Fulham 0-1 Chelsea y Leicester 2-0 Southampton. GANÓ EL PSG Sin Mauricio Pochettino en el banco (dio positivo de Covid), Paris Saint Germain le ganó 1-0 como visitante a Angers con presencia de Paredes, Di María e Icardi y, así, llegó a lo más alto de la Ligue 1 de Francia. Igualmente, Lyon puede recuperar hoy el liderazgo si vence a Metz como local. SERIE A Por la 18ª fecha, hoy se medirán el escolta Inter (37 puntos) y Juventus (4º con 33). El partido se jugará desde las 16.45 (transmite ESPN). El líder Milan (40) recién se presentará mañana frente a Cagliari. Ayer jugaron: Bologna 1-0 Hellas Verona, Torino 0-0 Spezia y Sampdoria 2-1 Udinese (gol de Rodrigo de Paul). LEIPZIG TAMPOCO Después de la derrota del viernes del Bayern Leverkusen, tampoco Leipzig pudo ganar en la 16ª fecha: empató 2-2 como visitante con Wolfsburgo. Así, Bayern Munich tendrá hoy la oportunidad de estirar su ventaja como líder cuando reciba a Friburgo. Ayer, Nicolás González volvió a convertir para Stuttgart, que igualó 2-2 con Borussia Monchengladbach.



