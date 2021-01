» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 19/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Tercera jornada de testeos rápidos para detectar casos de Covid-19







En el marco de "Campana Testea", personal de la Secretaría de Salud del Municipio realizó ayer cerca de 100 hisopados, de los cuales el 8% dio positivo. Abella calificó estos operativos como una herramienta muy efectiva para evitar que el virus siga circulando. Este lunes se concretó la tercera jornada de "Campana Testea", donde personal de la Secretaría de Salud del Municipio realizó cerca de 100 hisopados de los cuales, se diagnosticó a un 8% con COVID-19. El intendente Sebastián Abella acompañó el operativo y, al dialogar con los medios de comunicación, calificó estos testeos rápidos como una herramienta muy efectiva para detectar casos positivos y así aislarlos con mayor antelación como también a sus contactos estrechos "para evitar que el virus siga circulando". "Es una apuesta que realiza el Municipio con fondos propios para buscar los casos positivos. Porque estas pruebas son importantes ya que se acercan personas que tienen síntomas pero que no iban a ir al hospital o un centro privado a hisoparse por falta de medios o porque no se animaban. Y este espacio les brinda seguridad", concluyó el jefe comunal. En coincidencia con el intendente, la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, también remarcó que estos operativos son sumamente importantes para encontrar casos positivos, pero también para concientizar y dialogar con la comunidad sobre la importancia de aislarse y tomar los recaudos necesarios ante la presencia de síntomas. "En estos momentos, el virus está causando, principalmente, síndromes gripales o cuadros de diarrea. Con lo cual, aprovechamos la oportunidad para generar conciencia y así trasladar la responsabilidad individual que tenemos como ciudadanos de aislarnos ante la aparición de síntomas compatibles con estos cuadros", indicó Acciardi. Y remarcó la importancia de seguir manteniendo las medidas de distanciamiento, uso de tapabocas y compartir reuniones al aire libre. "Hay muchos portadores del virus asintomáticos con lo cual la responsabilidad está en cada uno. El virus sigue circulando y tenemos que cuidarnos como el primer día", enfatizó la secretaria de Salud municipal. EL MIERCOLES HABRA UN NUEVO OPERATIVO Consultada por la prensa local, la subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi, informó que habrá un nuevo operativo de testeo rápido este miércoles de 9 a 11 - también en la puerta del palacio municipal - y recordó que deben concurrir solo los vecinos que presenten al menos dos síntomas. "No deben asistir aquellas personas que tienen patología previa y no estén bien como aquellos que tienen un familiar positivo de COVID-19 y tienen síntomas porque son considerados nexo epidemiológico", expresó. Penovi también reiteró la importancia de permanecer aislados tanto mientras se espera el resultado del hisopado como los ya confirmados de COVID-19, aunque tengan síntomas leves. Los síntomas más frecuentes del coronavirus son: cefalea, dolor de garganta, fiebre, diarrea, dolor abdominal, irritación conjuntival, cansancio y moco alto.

Personal de salud hisopó este lunes a cerca de 100 vecinos con síntomas leves.





Se hisoparon tanto vecinos en auto como aquellos que se acercaron caminando.





Abella destacó la importancia de estos operativos.





El miércoles habrá un nuevo operativo.

Tercera jornada de testeos rápidos para detectar casos de Covid-19

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar