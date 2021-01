» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 19/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Villa Dálmine repitió errores y los pagó con la eliminación de los playoffs







Tuvo una floja presentación, pero aún así igualaba 1-1 y forzaba la definición por penales. Sin embargo, en tiempo adicionado, en otro tiro de esquina, Deportivo Morón lo volvió a castigar y lo despidió del Torneo de Transición. Tigre y Gimnasia de Mendoza ya le habían marcado tras sendos tiros de esquina. Y Atlético Rafaela con un centro a pelota parada. Sí: a lo largo de este Torneo de Transición, Villa Dálmine nunca se mostró seguro al momento de contrarrestar el juego aéreo rival. Y el domingo ante Deportivo Morón no fue la excepción. Al contrario, lo padeció por duplicado. Y lo pagó carísimo: con una eliminación certificada en tiempo adicionado. En el primer tiempo, cuando poco y nada hacía, el Gallito jugó corto un córner y se puso en ventaja tras un centro desde la izquierda que peinó Guillermo Villalba. Y a los 48 del segundo tiempo, 20 minutos después del empate que marcó Catriel Sánchez, el tiro de esquina fue directo: llegó llovido desde la derecha y el recién ingresado Iván Álvarez se elevó sin oposición para desenfundar un cabezazo que resultó letal para las ilusiones Violetas. Por eso avanzó Morón: porque le sacó provecho a una deficiencia que el equipo de nuestra ciudad ha repetido en diferentes encuentros y nunca logró solucionar. En cambio, Villa Dálmine no pudo usufructuar la improvisada defensa de su rival (le faltaron su arquero titular y sus tres principales marcadores centrales, por lo que sus dos habituales laterales debieron jugar en la zaga central). Por un lado, porque solo tuvo a Catriel Sánchez para inquietar a esa última línea; y por el otro, porque colectivamente volvió a ser muy flojo: nuevamente se mostró como un equipo largo y sin asociaciones entre líneas al momento de manejar el balón, por lo que no tuvo circulación del balón y repitió constantemente pelotazos al solitario Sánchez, dejando incluso al juvenil Valentín Umeres fuera del circuito. Así le simplificó la tarea el Gallito, que también ofreció muchas limitaciones. Por eso, el trámite del encuentro disputado en el estadio Ciudad de Vicente López fue muy chato a lo largo de los 90 minutos, aunque Morón terminó encontrando motivos para festejar y seguir ilusionándose con un sueño que, por lo visto el domingo, parece quedarle demasiado grande. Por el lado del Violeta, la eliminación abre el tiempo de los balances. Y aunque desde el primer minuto de este proceso se aclaró que se trataba de un equipo de transición, joven, sin grandes nombres ni recambio, la sensación es que, por lo visto en competencia, Felipe De la Riva se queda con muy pocos aspectos positivos a considerar para lo que viene, tanto desde lo táctico y el funcionamiento colectivo como en cuanto a las individualidades. Y eso, de alguna manera, no era lo esperado. EL PARTIDO De la Riva mantuvo el esquema 5-3-1-1 que utilizó en las últimas presentaciones de la Fase Campeonato, pero, a diferencia de esos encuentros, su equipo volvió a lucir muy largo y abusó del pelotazo para Sánchez, única referencia clara de ataque. Así, en el funcionamiento no pesó el tridente Tello-Nelle-Recalde (retrocedieron mucho por momentos) ni tampoco logró entrar en juego Valentín Umeres, quien se perdió tratando de buscar alguna pelota que pudiera bajar Catriel y estuvo lejos de mostrar el desequilibrio del que es capaz. Esto, a su vez, facilitó la tarea de la improvisada defensa de Morón (Broggi y Martínez, que habían sido laterales durante las primeras siete fechas, fueron los centrales). Pero el Gallito tampoco tenía argumentos como para generar volumen de juego y apenas aprovechaba las subidas de Bontempo por izquierda para meterse en campo rival, aunque sin llegar a exigir a Ojeda en ningún momento. En ese contexto de trámite discreto (y por momentos muy cortado), el Violeta logró generar las mejores situaciones de riesgo: a los 5 minutos, Fede Recalde se animó de media distancia con un remate que salió cerca del primer palo; a los 12, un cabezazo de pique de Maxi García fue manoteado a puro reflejo por Mansilla; y a los 27, Tello capturó un mal rechazo del arquero y llegó solo al área, pero remató muy alto. Estas oportunidades dejaban la sensación que, en el marco de un cotejo de poco vuelo, el elenco campanense estaba mejor. Sin embargo, el que pegó primero fue Deportivo Morón: a los 38 minutos, jugó con comodidad una salida corta de un córner (solo estuvo Umeres para defender a dos hombres) y, así, Guaycochea tuvo tiempo para medir el centro y encontrar la cabeza de Villalba, quien peinó el envío a la altura del primer palo y generó que el balón se metiera por el segundo, dejando sin reacción a Ojeda. Envalentonado por ese tanto, el conjunto del Oeste terminó mejor la primera parte, imponiéndose en las divididas y sin necesidad de trabajar defensivamente ante la falta de reacción del equipo de nuestra ciudad, que no se imponía en la mitad de cancha y tampoco encontraba forma de profundizar con sus carrileros para tratar de generarle compañía a Sánchez. Para el complemento, De la Riva buscó darle mayor presencia ofensiva a sus dirigidos: mandó a la cancha al "Colo" Sosa y sacó a Lando (de floja actuación), por lo que Tello pasó a cubrir la banda derecha y Umeres se retrasó para jugar más cerca de Nelle y Recalde. Pero Villa Dälmine siguió sin lograr combinaciones colectivas, nunca se amigó con la pelota y, en la intrascendencia del partido, el reloj se fue transformando en su peor rival. Por eso, el DT volvió a recurrir a los relevos para tratar de encontrar variantes en ataque: ingresó Enzo Fernández por Umeres (no pudo influir en el trámite) y también Tomás Garro, quien, con su buena pegada, se convirtió en lanzador desde la izquierda. De esa forma logró repetir la fórmula que al Violeta ya le había permitido llegar al empate ante Defensores de Belgrano: un preciso centro suyo (esta vez, de pelota parada) encontró otra vez hasta Catriel Sánchez, quien sentenció a Mansilla con un cabezazo letal a los 28 minutos de esta segunda parte. La igualdad le dio un empujón anímico al equipo, que intentó llevarse por delante a su rival. Creció la tarea de Recalde, que empezó a recuperar en campo contrario, y tanto Sánchez como Sosa lograban bajar pelotas en el área del Gallito, aunque sin la claridad necesaria para transformarlas en situaciones de riesgo (una atropellada a pura potencia de Catriel casi deriva en un mano a mano). Pero fue un momento, no más que eso. Y ya en tiempo de adición, cuando nadie pensaba en otra cosa que no fuera la definición por penales, una contra le dio una chance a Morón: Salvador desbordó por izquierda y Akerman hizo volar a Ojeda, quien debió esforzarse al máximo para manotear el balón al córner. Y ese tiro de esquina terminaría siendo el final para el elenco campanense: el ingresado Iván Álvarez le ganó en la carrera a Moyano y ante la pasividad del resto de la defensa metió un frentazo inapelable para establecer el 2-1 y dejar a Villa Dálmine fuera de estos playoffs que definirán el segundo ascenso a la Liga Profesional. Sí: otro cabezazo en un córner marcó el final para el Violeta, cuyo paso por el Torneo de Transición dejó apenas un triunfo en ocho partidos y más dudas que certezas camino a la próxima temporada. SÍNTESIS DEL PARTIDO DEPORTIVO MORÓN (2): Matías Mansilla; Mariano Bracamonte, Cristian Broggi, Nicolás Martínez, Leonel Bontempo; Luciano Guaycochea, Dylan Glaby, Cristian Lillo, Ezequiel D´Angelo; Kevin Gissi y Guillermo Villalba. DT: Sergio Lara y Sebastián Sibelli. SUPLENTES: Juan Rojas, Damián Núñez, Matías Ledesma, Iván Álvarez, Alan Salvador, Santiago Sala y Damián Akerman. VILLA DÁLMINE (1): Juan Marcelo Ojeda; Santiago Moyano, Maximiliano García, Maximiliano Pollacchi; Facundo Lando, Lautaro Tello, Saúl Nelle, Federico Recalde, Facundo Rizzi; Valentín Umeres y Catriel Sánchez. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Lucas Bruera, Francisco Manenti, Franco Marchetti, Tomás Garro, Franco Costantino, Enzo Fernández y Sergio Sosa. GOLES: PT 38m Guillermo Villalba (DM). ST 28m Catriel Sánchez (VD) y 48m Iván Álvarez (DM). CAMBIOS: ST Sosa x Lando (VD), 17m Fernández x Umeres (VD), 21m Salvador x D´Angelo (DM), 23m Garro x Rizzi (VD), 33m Akerman x Gissi (DM) y Ledesma x Guaycochea (DM) y 45m Álvarez x Villalba (DM). AMONESTADOS: Lillo (DM); García (VD). CANCHA: Platense. ÁRBITRO: Nazareno Arasa.

LA DESAZÓN DEL DT Y LOS JUGADORES TRAS LA AGÓNICA DERROTA QUE MARCÓ LA ELIMINACIÓN VIOLETA.





DE CABEZA, TRAS UN GRAN CENTRO DE GARRO, CATRIEL SÁNCHEZ MARCÓ EL EMPATE TRANSITORIO.





TELLO DISPUSO DE UNA CHANCE MUY CLARA EN LA PRIMERA PARTE, PERO ELEVÓ SU REMATE.





RECALDE Y LILLO EN PLENA DISPUTA DEL BALÓN. EL ENCUENTRO FUE DISCRETO: AMBOS EQUIPOS MOSTRARON MÁS LIMITACIONES QUE VIRTUDES. Se definieron los cruces de la próxima fase Por esta primera fase de los playoffs, además de la victoria de Deportivo Morón sobre Villa Dálmine, el domingo también se registraron los siguientes resultados: Defensores de Belgrano venció 2-0 a Instituto en cancha del Violeta; Atlanta superó 4-1 en los penales a San Martín de Tucumán después de igualar 2-2 en tiempo regular; Ferro Carril Oeste goleó 4-1 a Gimnasia de Mendoza; Deportivo Riestra derrotó 1-0 a Temperley; Estudiantes de Buenos Aires eliminó a Barracas Central por 3-2 en los penales después de empatar 2-2 en los 90 minutos; y San Martín de San Juan superó 4-3 en los penales a Tigre luego de igualar 1-1. En tanto, ayer lunes, Quilmes venció 1-0 a Agropecuario y se convirtió en el octavo equipo clasificado a la próxima instancia. La segunda fase de estos playoffs se jugará "entre semana" y tendrá los siguientes enfrentamientos: Defensores de Belgrano vs Quilmes, Estudiantes (BA) vs San Martín (SJ), Atlanta vs Ferro Carril Oeste y Deportivo Morón vs Deportivo Riestra. En la tercera etapa, a los cuatro ganadores de estos duelos se sumarán Atlético Rafaela y Platense, equipos que ocuparon el segundo puesto en sus respectivas zonas de la Fase Campeonato. Luego se agregará Estudiantes de Río Cuarto, que el sábado perdió en los penales la Final por el primer ascenso frente a Sarmiento de Junín.

