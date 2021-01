» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 19/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Alejo Sarna:

"Vacunarse es un acto de solidaridad y es fundamental para dejar atrás la pandemia"







Así se manifestó el referente del Frente de Todos Campana, Alejo Sarna, quien junto a Lucía y "Toty" Cortes recorrieron Otamendi asistiendo los vecinos en la pre inscripción para recibir la vacuna contra el COVID-19. El referente del Frente de Todos Campana Alejo Sarna junto a Lucía y Toty Cortes y miembros del MRP, estuvieron el pasado domingo por la mañana asistiendo a vecinos del barrio Otamendi en la pre inscripción a la campaña de vacunación para la vacuna contra el COVID-19. En relación a la tarea que realizaron, Alejo Sarna destacó "el compromiso que hay en las y los vecinos de Campana, y en este caso particular de las y los vecinos de Otamendi de ser parte de la campaña de vacunación contra el COVID-19 que es la campaña de vacunación más grande de la historia. Como dijo el Gobernador Kicillof, vacunarse es un acto de solidaridad y es fundamental para poder empezar a dejar atrás la pandemia. Es un acto de solidaridad porque al hacerlo, no solo se cuida uno mismo sino que además está cuidando de contagiar a los demás. Es por eso que muchísimas y muchísimos vecinos se están sumando a la pre inscripción y de esta manera, asumimos la responsabilidad de colaborar para que todas y todos aquellos que quieran recibir la vacuna puedan hacerlo". A su vez Alejo Sarna revalorizó "el trabajo del Gobierno Nacional y el Provincial por el enorme esfuerzo que están haciendo para que la mayor cantidad de argentinos y argentinas puedan recibir la vacuna lo antes posible, lo cual ubica a nuestro país en el puesto ocho de un escalafón de las dosis diarias de vacunación Covid-19 administradas por millón de personas según dio a conocer el rastreador británico Our World in Data, que utiliza datos de la Universidad de Oxford. Y esto habla de la responsabilidad con que tanto el Gobierno de Alberto Fernandez como el de Kicillof, asumen la gestión para cuidarnos a todas y a todos". Por su parte, Lucia Cortes quien recorrió las calles de Otamendi junto a Alejo Sarna, agregó que "los vecinos nos recibieron muy bien, y la mayoría manifestó su voluntad de ser parte de esta campaña de vacunación, porque creo que hay muchas ganas de poder dejar atrás esta pandemia que tanto daño nos hizo en lo sanitario pero también en lo económico y social. Queremos superar esta situación y estamos convencidos y convencidas que la mejor manera de hacerlo es de manera colectiva, con el compromiso de todas y de todos, pero fundamentalmente con un estado nacional y provincial que nos acompañe en todo momento como está sucediendo. Ahora nos toca decidir a los ciudadanos, y lo tenemos que hacer pensando en la comunidad en la que vivimos, en nuestros familiares, amigos, vecinos y vecinas, por eso las y los invitamos a realizar la pre inscripción y a sumarse a la campaña de vacunación más grande la historia. Quienes deseen hacerlo puede realizaron a partir del link www.vacunatepba.gba.gob.ar o de la aplicación VacunatePBA".

Sarna junto a Lucía Cortes asistiendo en la pre inscripción a la campaña de vacunación contra el COVID-19.





Alejo Sarna junto a "Toty" Cortes dialogando con vecinas de Otamendi.



