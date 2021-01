» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 19/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

DIRÁ PRESENTE El presidente Alberto Fernández participará en el Foro Económico de Davos, que se realizará la semana próxima en forma virtual. La organización del Foro incluyó al presidente argentino entre varios mandatarios que formarán parte de ese evento de referencia para el mundo de los negocios. Entre quienes dirán presente figuran el presidente de China, Xi Jinping; el presidente francés Emmanuel Macron; la canciller de Alemania, Angela Merkel; el premier de la India, Narendra Modi; y su par de Japón, Yoshihide Suga. PAÍS DE HARINA Solamente el 15 por ciento de los argentinos consume carne en forma diaria, mientras que se redujo también el consumo de verduras, frutas y lácteos, y creció el de harinas y panificados. La investigación fue realizada por el Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales de la Universidad Siglo 21, en base a una encuesta que se desplegó en siete ciudades del país. La universidad señaló que "el estudio ahonda en qué comen, cómo se hidratan y qué piensan de su salud los argentinos" y la muestra se realizó durante la pandemia "para analizar cuáles son los efectos que ya se manifiestan en los hábitos y la salud de la población". Se pudo establecer, por distintos factores, la dieta de los argentinos está cambiando y sólo un 15 por ciento actualmente consume carne en forma diaria. PAN MÁS CARO La Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (Faipa) advirtió que el sector atraviesa una "situación grave" por el incremento de costos de producción, por lo que los precios de sus productos subirán entre 5% y 15% esta semana. A través de un comunicado, la entidad señaló que hay "un aumento indiscriminado en los precios de los insumos" que obligan a las panaderías a incrementar los precios de sus productos para poder seguir comercializando. La Federación advirtió que en estos últimos días, "aumentaron sistemáticamente distintos insumos que hacen a la material prima para la elaboración de productos" que fabrican y venden las panaderías en todo el país. Según la Faipa, subieron fuerte los precios de las harinas, margarinas y grasas y "parece que no hay techo" para los valores de esos insumos. EN REGLAMENTACIÓN El Gobierno bonaerense presentó la Guía de Implementación de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), destinada a "orientar las prácticas del equipo de salud en la atención y cuidado" de las mujeres que quieran acceder a un aborto. El acto estuvo a cargo del ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, y de la ministra de las Mujeres provincial, Estela Díaz. Gollan destacó que "si no hubiese existido esa marea verde (en referencia a la militancia a favor del aborto) algunos legisladores o legisladoras no hubiesen cambiado su forma de pensar" como para posibilitar la aprobación de la ley. HEREDERO A PRISIÓN El multimillonario heredero del imperio tecnológico Samsung, Lee Jae Yong, fue condenado este lunes a dos años y seis meses de cárcel por malversación y soborno, en uno de los mayores escándalos que han afectado al gigante tecnológico surcoreano. Se trata del último giro en un controvertido caso de tráfico de influencias que hizo caer el gobierno de la expresidenta de Corea del Sur, Park Geun-Hye. El empresario, también conocido como Jay Y. Lee, ya había sido sentenciado a cinco años de cárcel por cargos de corrupción en 2017, aunque salió en libertad menos de un año después, cuando un tribunal de apelaciones desestimó algunos de los cargos y suspendió su sentencia.



