Guerrero 10 - Energía de 19/01/2021 - Onda Encantada de la Mano

SINCRONARIO DE 13 LUNAS Año Tormenta 2. Tormenta Lunar azul. El Guerrero fuerza espiritual para seguir peleando y salir adelante. Conecta con la fuente de sabiduría cósmica. Sabe sobrellevar difíciles momentos. DÍA 178 DEL AÑO TORMENTA. DÍA 10-GAMA DE LA LUNA RESONANTE DEL MONO DEL 10/1 AL 6/2. 3ER DÍA DE LA SEMANA BLANCA. "LA HUMILDAD REFINA LA MEDITACION". HRAHA (MANTRA). GAMA - CHAKRA TERCER OJO - PACIFICA. "La meditación de la autogeneración". Kin 36 - Guerrero 10 guiado por la Semilla. Día para salir adelante aunque sintamos que venimos en el medio del océano remando en dulce de leche. La Energía del Guerrero es de lucha, es la garra puesta en el momento justo de la forma indicada. Hoy vamos a estar planificando, queriendo llevar adelante nuestros planes, que van a ser muchos, porque ya pensamos muchas opciones por si alguna se cae. Plan A, B, F, G, Z. Si no logramos estar en equilibrio nos iremos por las ramas, cuestionando cualquier sonsera y peleando con cuanto se cruce en nuestro camino. Día que tenemos un escudo protector para lo que queramos llevar a cabo y también en lo laboral. Capacidad de trabajo puesta de manifiesto, haciéndolo con disfrute, autodisciplina, con un balance natural para poner en equilibrio lo positivo y lo negativo. Voluntad y perseverancia estarán flotando en el aire, para poder disponer de ellas y llegar a nuestros objetivos, más que tarde, temprano, sin reposo, (como dice Silvio Rodríguez). Jornada para sacar los estorbos del camino, con táctica invencible, moviéndonos silenciosamente. Como el Guerrero esta en el 10, hoy puede haber protestas reclamando derechos, cuestionamientos de empleados en las empresas por la baja de sus salarios por la pandemia, también puede concretarse algún enfrentamiento o pelea. Estar calmos son tiempos duros donde estamos muy susceptibles y la energía esta propensa para las peleas si no están armónicos. Dar batalla desde el corazón, para creer en nuestro pueblo y en su sangre, para defender el lugar que nos ganamos y nos corresponde. Gran parte de la humanidad está hoy en pleno cuestionamiento por todo lo que sucede a nivel mundial, despierto pero no peleador, en defensa de lo que merecemos en paz. alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

