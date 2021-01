» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 19/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 19 de Enero







DÍA DEL TRABAJADOR CERVECERO Instituido en el Primer Convenio Colectivo de Trabajo en el año 1949, en este día se conmemora la fundación de la Federación de Obreros Cerveceros y Afines de la República Argentina (FOCARA), actual Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines (FATCA), en el año 1936. La misma fue fundada en Quilmes durante una reunión entre las autoridades del Sindicato de Obreros Maltería Hudson, la Sociedad de Obreros Quilmes, el Sindicato Obreros Bieckert y la Sociedad Obreros Bilz. En esta jornada se homenajea a los trabajadores por su dedicación en la preparación y comercialización de esta bebida. FALLECE DARÍO VITTORI Melito Darío Spartaco Margozzi nació el 14 de septiembre del año 1921 en GuidoniaMontecelio, Italia. Su pasión por la actuación se encendió desde temprana edad cuando, junto a su padre, asistía a los teatros Marconi, Politeama y Mayo todos los domingos. Durante su adolescencia formó un grupo filodramático que empezó presentándose en los bailes de la colectividad gallega: "el primer día vinieron veinte personas y fue creciendo hasta que llegamos a juntar 250 espectadores, que se habían interesado porque estaba incluido en el precio." A los 18 años integró la Compañía Italiana, con la que actuó obras en italiano hasta los 36 años, y en el año 1958 se profesionalizó y empezó a actuar obras en español. En el año 1962 debutó en la televisión con el programa "Teatro como en el teatro",el cual lo catapultó a la fama. Al año siguiente, el actor debutó en la gran pantalla en la película "La fin del mundo." A ésta le siguieron "Orden de matar" y"Los hipócritas" (ambas del año 1965), en ésta última actuó junto a Tita Merello; "De profesión sospechosos" (1966); "Blum" (1970); "Las píldoras" (1972); "Los chantas" (1975); y "Así es la vida" (1977). En la televisión triunfó con los ciclos humorísticos "Esto es teatro" (1970), "Humor a la italiana" (1974), "Teatro de humor" (1981) y "Las comedias de Darío Vittori" (1989). Falleció en el año 2001 en Buenos Aires. "LOVE WILL NEVER DO (WITHOUT YOU)" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1991, el sencillo "Lovewillnever do (withoutyou)" de Janet Jackson destronaba a "Justifymylove" de Madonna del puesto número 1 del "Billboardhot 100". Perteneciente al álbum "Janet Jackson´sRhythmNation 1814" (1989) y compuesta por la cantante estadounidense junto a Jimmy Jam y Terry Lewis, esta canción fue la quinta de la artista en llegar a lo más alto del "Billboard" y fue aclamada por su videoclip: "ella es fresca, sensual, femenina y vulnerable mientras se revela a la cámara. Queríamos mostrar este lado íntimo y más personal de Janet" expresó el director del video HerbRitts.

