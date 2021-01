» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 19/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Motivación:

¡Hola! Mi primer mensaje para todos ustedes

Por Claudio Valerio







Comenzó el año 2021. ¿Quién puede decir que no tiene sueños que cumplir? ¿Quién no quiere que sea mejor que este año, con el problema del virus, el paro, la falta de dinero? Es cierto que estamos mirando al futuro con mucha esperanza, con mucha Fe. No solo soñamos sino que creemos que los sueños serán una realidad en nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a dedicarnos más a las cosas que pueden ser alimento para nuestro espíritu? ¿Estamos dispuestos a renunciar a los placeres engañosos de la vida para dedicar más tiempo a nosotros, a nuestro ser interior? ¿Estamos dispuestos a ser una ambición en lugar de perseguir una ambición? Si somos personas que hablamos bien de otras, sea en público y en privado, todas las cosas que proclamemos (hablemos) sanidad, paz, prosperidad, etc., que anhelamos; llegarán a nosotros sin que tengamos que perseguirlas. Descansando y con el objetivo de llegar a ser una mejor persona, cada día del nuevo año será maravilloso y al final, tendremos muchas cosas por las que estar agradecidos… Hagamos la prueba, no habrá arrepentimientos. Hoy brindo por lo que ayer dolió y hoy superé. Por los que supieron dejar una huella en mi vida y no una cicatriz. Por los viejos tiempos y sus grandes momentos. Por lo que se fue, por lo que está y por lo que vendrá. Por las bendiciones recibidas y las lecciones aprendidas. Por el progreso, el respeto, la solidaridad, y el crecimiento personal. Por los que partieron, pero están en mi corazón. Por qué empecemos a comprometernos más, con todo y con todos. ¡FELIZ AÑO NUEVO! Claudio Valerio / © Valerius / valerius@fibertel.com.ar

