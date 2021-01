» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 19/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

19 de Enero de 2021







SÚPER FINAL La Primera A del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tendrá hoy su súper final: desde las 19.10 horas se medirán Boca Juniors y River Plate en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield (transmite TNT Sports). El equipo ganador se convertirá en el campeón del Torneo de Transición y, además, en el primer campeón de la era profesional del fútbol femenino en nuestro país. PARTE LISANDRO El delantero Lisandro López, símbolo e ídolo de Racing Club, anunciará hoy su alejamiento de la institución. Licha, de 37 años, no se retiraría de la actividad profesional y aceptaría una propuesta para sumarse al Atlanta United de la Major League Soccer de Estados Unidos. El atacante debutó en 2003 en La Academia y dos años después tomó vuelo internacional (jugó en Porto de Portugal, Lyon de Francia, Al-Gharafa de Qatar e Inter de Porto Alegre). En 2016 regresó a Avellaneda y logró dos títulos con el club: la Superliga 2018/19 y el Trofeo de Campeones 2019. ASCENDIÓ GÜEMES (SDE) En la Final por el primer ascenso del Federal A a la Primera Nacional, Güemes de Santiago del Estero venció 4-2 en la definición por penales a Villa Mitre de Bahía Blanca después de igualar 1-1 en los 90 minutos. El encuentro no estuvo exento de fallos dudosos en favor de los santiagueños (como ya había sucedido anteriormente): el árbitro Lucas Novelli sancionó como falta afuera del área un claro penal, al tiempo que expulsó insólitamente a un defensor del elenco bahiense a instancias de su asistente. Al mismo tiempo se completó la primera fase de los playoffs por el segundo ascenso: Douglas Haig 2-1 Defensores de Pronunciamiento, Deportivo Madryn (5) 1-1 (4) Juventud Unida (SL), Sarmiento de Resistencia 2-1 Huracán Las Heras, Deportivo Maipú 1-0 Camioneros, Sportivo Belgrano (4) 3-3 (2) Central Norte de Salta, Sportivo Las Parejas (5) 3-3 (3) Olimpo de Bahía Blanca y Chaco For Ever 2-0 Sansinena. PRIMERA B METRO Ayer se definieron los finalistas del Reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional: San Telmo goleó anoche 4-0 a J.J. Urquiza y enfrentará en la definición a Tristán Suárez, que superó 1-0 a Comunicaciones. PRIMERA C Ituzaingó venció 2-0 a Central Córdoba de Rosario y, de esa manera, terminó con un gol a favor más que San Martín de Burzaco (2-0 a Berazategui) en la definición de la Zona Reválida 1. En tanto, en la Zona 2, Luján venció 2-1 a El Porvenir y aprovechó el empate de Excursionistas ante Midland para quedarse con el boleto al Reducido. Así, los cruces de Cuartos de Final en el camino al segundo ascenso a la Primera B Metropolitana son: Real Pilar vs Ituzaingó, Dock Sud vs Luján, Lamadrid vs Laferrere y Argentino de Merlo vs Deportivo Merlo. PRIMERA D Ayer se definieron los semifinalistas del Reducido por el segundo ascenso a la Primera C. Sportivo Barracas le ganó 8-7 en los penales a Centro Español después de igualar 0-0 en los 90 minutos; Atlas derrotó 1-0 a Defensores de Cambaceres; y Deportivo Paraguayo superó 3-1 a Atlético Lugano. De esta manera, los cruces por un lugar en la final serán: Sportivo Barracas vs Deportivo Paraguayo y Liniers vs Atlas.

Breves: Fútbol

19 de Enero de 2021

