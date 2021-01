» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 19/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Liga Profesional:

Superó en los penales a Banfield, que ahora definirá un boleto a la Copa Sudamericana 2022 con Vélez Sarsfield. Para el Xeneize fue su 70º título oficial. La Copa Diego Armando Maradona, que comenzó en octubre, justamente con un homenaje al Diez por sus 60 años, cuando el certamen todavía era la Copa de la Liga Profesional, conoció a su campeón el último domingo: Boca Juniors superó 5-3 en los penales a Banfield después de igualar 1-1 en el tiempo regular de la final disputada en el estadio Bicentenario de San Juan. De esta manera, el Xeneize conquistó su segundo título doméstico consecutivo y el 70º oficial de su historia: 34 de Primera División, 18 copas internacionales modernas, 14 copas nacionales y 4 copas AFA-AUF. El domingo, los dirigidos por Miguel Ángel Russo se adelantaron a los 18 minutos del segundo tiempo con un golazo de Edwin Cardona, pero Banfield llegó al empate por intermedio de Luciano Lollo en el sexto minuto de adición, después que Boca quedara con nueve hombres por la expulsión de Emmanuel Mas y la lesión de Diego González. Sin embargo, el Xeneize no falló en los penales: convirtieron Carlos Tevez, Sebastián Villa, Eduardo Salvio, Carlos Izquierdoz y Julio Buffarini, quien sentenció la historia, dado que Jorge Rodríguez había pateado desviado en el tercer turno, dejando a Banfield en una desventaja que se le hizo imposible ante la efectividad del campeón. Al perder la final, el Taladro se quedó sin la clasificación a la próxima Copa Libertadores y el que se garantizó un lugar en la fase de grupos fue Vélez Sarsfield. Así, por ahora, Defensa y Justicia va a la fase previa. Aunque si el Halcón de Florencio Varela gana la Copa Sudamericana (define el sábado vs Lanús), no deberá sortear esa instancia y abrirá un cupo que sería aprovechado por San Lorenzo. En tanto, por la plaza que liberó Boca con su título, Independiente se ganó el derecho a participar de la próxima Copa Sudamericana. Finalmente, para cerrar la Copa Diego Armando Maradona todavía resta un encuentro: Banfield y Vélez Sarsfield se medirán en un repechaje que otorgará un boleto para la Copa Sudamericana 2022.



