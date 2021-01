Breves: Deportivas

JUEGAN LOS GLADIADORES

La Selección Masculina de Handball concluirá hoy la primera fase del Mundial "Egipto 2021" cuando enfrente a Dinamarca por la última fecha del Grupo D, en un duelo que cuenta para el arrastre camino a la próxima etapa del certamen. Hasta el momento, ambos conjuntos ganaron sus dos primeros encuentros, aunque el elenco europeo, siempre candidato, fue sumamente contundente: le ganó por 14 goles a Bahrein y por 20 a Congo. Los Gladiadores, por su parte, superaron 28-22 a los africanos en el debut, mientras el domingo vencieron 24-21 a los asiáticos. El partido se jugará desde las 16.30 (hora argentina) y tendrá transmisión de DeporTV. En tanto, en la continuidad del Mundial, la Selección de Cabo Verde se debió retirar de la competencia a raíz de un brote de casos de coronavirus que solo le dejó nueve jugadores disponibles, dado que ya había sufrido bajas por el mismo motivo con anterioridad al inicio del torneo.

CAÍDA DE DENVER

El domingo, en una nueva jornada de la NBA, Denver Nuggets perdió 109-105 como local ante Utah Jazz y ahora quedó con registro de 6 victorias y 7 derrotas en este inicio de temporada. El cordobés Facundo Campazzo aportó 5 puntos (un doble y un triple), dos asistencias y un rebote para la franquicia de Colorado, cuyo próximo compromiso será esta noche frente a Oklahoma City Thunder.

MESSI: DERROTA Y ROJA

Barcelona perdió 3-2 ante Athletic Bilbao en la final de la Supercopa de España. El encuentro se definió en suplementario y en los instantes finales de ese tiempo extra fue expulsado Lionel Messi, por una supuesta agresión. Fue la primera roja para el rosarino en un encuentro oficial con el equipo catalán. En cambio, con la Selección Argentina ya había sido expulsado en dos oportunidades.

Hoy, la Liga de España continuará con su 19ª fecha con tres partidos: Cadiz vs Levante, Valladolid vs Elche y Alavés vs Sevilla.

MILAN, POR ZLATAN

Con un doblete del sueco Zlatan Ibrahimovic, Milan superó ayer 2-0 como visitante a Cagliari en el cierre de la 18ª fecha de la Serie A y, de esa manera, volvió a quedar como único líder del campeonato, tres puntos por delante de su archirrival, Inter, que el domingo había vencido 2-0 a Juventus como local.

PREMIER LEAGUE

Por la 19ª fecha, Manchester United y Liverpool igualaron sin tantos y, por ello, tanto Leicester como Manchester City (le ganó 4-0 a Crystal Palace) se transformaron en los nuevos escoltas del certamen, dos puntos por debajo del United. Hoy, Leicester podría quedar como único líder si vence a Chelsea en un duelo pendiente de la 18ª jornada.

BUNDESLIGA

Bayern Munich venció 2-1 a Friburgo como local en el cierre de la 16ª fecha y estiró a cuatro puntos su ventaja como líder sobre Leipzig, al tiempo que le sacó siete de diferencia a Bayern Leverkusen y Borussia Dortmund, que hoy se enfrentan entre sí en el inicio de la 17ª jornada. Además se medirán: Borussia Monchengladbach vs Werder Bremen, Mainz vs Wolfsburgo y Hertha Berlin vs Hoffenheim.

BRASILEIRAO

El líder San Pablo (57 puntos) igualó 1-1 con Paranaense por la 30ª fecha y sus principales perseguidores aprovecharon para descontarle puntos: Inter de Porto Alegre (56) superó 4-2 a Fortaleza; Atletico Mineiro (53; un partido menos) le ganó 3-1 a Goianiense; y Flamengo (52; un partido menos) goleó 3-0 a Goias