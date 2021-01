» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 19/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Los cuidados que debe tener el cabello masculino







Aunque poco se habla del tema, porque casi todo el contenido en la web se enfoca en el cabello femenino, hay que recordar que el pelo de hombres también debe cuidarse. Un señor necesita estar presentable, para que de una buena imagen a los demás, y parte de eso es mantener el pelo bien cuidado. No solo es algo que se hace por la gente, sino también por la misma persona, de modo que el joven o señor se sienta bien consigo mismo. Sin más preámbulos, se procede a dar ciertas recomendaciones. En primera instancia, se debe evitar abusar de geles o productos pegajosos, debido a que pueden dejar residuos, lo cual puede convertirse en un problema a la larga. El uso extendido de gelatina para el cabello se asocia con resequedad, y hasta caspa, así que es recomendable quitarse el producto del pelo antes de acostarse a dormir. Otra cosa que se debe usar con moderación es la gorra. Aunque proteja del sol, tenerla puesta por muchas horas hace que el cabello sude mucho, lo que afecta la higiene del pelo, resultando en malos olores y acumulación de bacterias. En general, todo tipo de accesorios que vaya encima de la cabeza tiene que usarse de vez en cuando, ya sea gorro, sombreros, boinas, etc. Ahora bien, si usted goza de buena salud, puede estar confiado en que no tendrá problemas con enfermedades ni nada de eso. Así que tiene la posibilidad de sentarse en una silla cómoda y entrar a los slots, para generar ingresos financieros. Sin embargo, seguro que al conocer estos consejos puede ayudar a alguien cercano, que tenga problemas para mantener bien cuidado su cabello. Por ejemplo, a lo mejor no sabe cómo escoger el champú que mejor se adapte a su estilo de pelo, por lo que puede leer este escrito para conseguir más información. Un tip útil es no exponerse tanto tiempo al sol, por el daño que pueden hacer los rayos ultravioleta sobre los folículos del cabello. Más que todo deben evitarlo, aquellas personas con alergias o enfermedades de la piel, que puedan empeorar con el sol. Sobra decir que la higiene básica es un aspecto fundamental para que el pelo esté saludable y se vea bien. Todos conocemos a algún adolescente u hombre joven que no se baña con frecuencia, lo cual puede repercutir en su cuero cabelludo. En adición a ello, un tema que se olvida mucho es el peine. No es nada recomendable usar el mismo peine por muchos años, hay que comprar uno nuevo de vez en cuando, debido a que se acumulan restos y grasa del pelo entre los dientes del peine. En conclusión, los hombres tienen que prestar atención a su pelo y al cuero cabelludo. No basta con lavarlo con agua tres veces por semana, hay que usar productos especializados que limpien el pelo, mantengan el color (si se usa tinte) y proteja de la caída del cabello, entre otras cosas. Recordemos que forma parte de la cara, que es un aspecto básico de la imagen personal.



Los cuidados que debe tener el cabello masculino

