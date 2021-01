» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 20/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Camión cargado de cervezas perdió un palet; en pocos minutos no quedó nada







Las cervezas fueron recogidas por transeúntes y vecinos de los alrededores. El video del accidente se viralizó. Una mañana de verano, un descuido y el sueño de muchos que se hace realidad. No es la trama de un cuento de ficción sino lo que sucedió este miércoles en la vecina ciudad de Zárate. Las imágenes, captadas en un celular y rápidamente viralizadas por las redes sociales, no dejan mentir: se trató de una horda. Pero esta vez no hubo ningún saqueo planificado, sino el aprovechamiento de un infortunio amarga y espumosa. Según trascendió, un camión que circulaba a la altura de la rotonda de acceso a Zárate -ubicada en la confluencia de las rutas 6, 12 y 193- perdió uno de los palets que componían su carga de cerveza. En pocos minutos, se llenó de gente ansiosa por llevarse al menos una lata. El hecho sucedió cerca de las 8:30 horas y en principio ninguna persona resultó herida por el desprendimiento de parte de la carga del camión. Eso sí: muchas habrían terminado con la heladera llena.



Las cervezas atrajeron una gran cantidad de personas.

#Dato VIDEO ️ un camión perdió un palet con latas de cerveza en la Rotonda de Zárate... En pocos minutos no quedó nada. pic.twitter.com/Fz9j6OszKu — Daniel Trila (@dantrila) January 19, 2021

