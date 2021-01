» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 20/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

20 de Enero de 2021







FONDOS PARA LA RIOJA El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi suscribió con el gobernador de La Rioja el acta de adhesión al Programa "Casa Propia – Construir Futuro" con una inversión de más 3.156 millones de pesos para el desarrollo de 900 viviendas, y ratificó el llamado a licitación para la construcción de 216 viviendas en el Barrio Presidente Kirchner por más de 596 millones de pesos. Además, se realizarán obras de infraestructura vial, peatonal y sanitaria en la Ciudad de La Rioja por 209 millones de pesos; se construirán dos centros comunitarios por más de 15 millones de pesos, y comenzará la generación de 540 lotes con servicios por más de 229 millones de pesos. EL PRESIDENTE EN SAN JUAN El presidente Alberto Fernández recorrió en San Juan parte de las zonas afectadas por el terremoto ocurrido en la provincia, donde se registró un sismo de 6,4 grados de magnitud. Fuentes oficiales indicaron que el jefe de Estado junto al gobernador local, Sergio Uñac, se pusieron en "contacto con varias familias del asentamiento Pellegrini, en el departamento Rivadavia, que sufrieron el derrumbe de sus viviendas". "En los asentamientos Pellegrini y La Paz habitan más de 240 familias. El sismo de 6.4 grados de magnitud provocó el derrumbe del 40 por ciento de las viviendas", detalló Presidencia en un comunicado. En ese marco, el Presidente anunció "la construcción de 1.800 viviendas en la provincia cuyana con un aporte del Estado nacional, a través del Programa Casa Propia-Construir Futuro, de 7.100 millones de pesos". SALUD (EX) PRESIDENCIAL El estado de salud del ex presidente Carlos Menem, quien está internado desde hace un mes en un sanatorio porteño, "empeoró un poco", según relató su abogado Luis Daer. "Hoy Carlos empeoró un poco. Hay que esperar", indicó en declaraciones periodísticas sobre la situación del riojano, quien se encuentra hospitalizado en el sanatorio Los Arcos desde el 15 de diciembre, cuando fue trasladado allí para realizarse un control médico prostático y le descubrieron una infección urinario que agravó sus problemas cardíacos. LADRILLOS CAROS El costo de la construcción aumentó en diciembre un 3,4% respecto de noviembre, con lo que acumuló durante 2020 un incremento de 42,3%, informó esta tarde el INDEC. El índice se ubicó de ese modo por encima de la inflación, que según datos oficiales fue de 36,1% el año pasado. El aumento de diciembre fue producto de la suba del rubro Materiales con 6,2%, del capítulo Gastos generales con 3,2% y Mano de obra con 0,8%. En todo el año el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires, registró un aumento del 64,4% en Materiales, del 35,7% en Gastos Generales y del 27,1% en Mano de Obra. MENSAJE FINAL En su discurso de despedida, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un llamamiento este martes a "rezar" por el éxito de la nueva Administración, y resumió los que considera sus principales logros en el cargo, entre los que destacó los esfuerzos por normalizar las relaciones en Oriente Medio o por unir a las naciones del mundo "para enfrentar a China como nunca antes". "Esta semana inauguramos una nueva administración y oramos por su éxito en mantener a Estados Unidos seguro y próspero", declaró Trump, que no llamó por su nombre a su sucesor demócrata, según los extractos publicados por la Casa Blanca.



20 de Enero de 2021

