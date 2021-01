» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 20/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Sarna pidió mayor mantenimiento de las calles de villanueva







Una de las calle que recorrió fue la Beruti entre San Lorenzo y Granaderos donde se encuentra el Jardín 916 y aseguró que se encuentra "totalmente deteriorada" y agregó que "es el ejemplo claro de que Campana necesita debatir de manera participativa un nuevo Plan de Desarrollo Estratégico para definir prioridades a la hora de generar la inversión en obra pública y el mantenimiento vial". El referente del Frente de Todos Campana Alejo Sarna estuvo recorriendo el barrio Villanueva, dialogó con vecinos y escuchó a los en donde el mantenimiento de las calles fue el principal reclamo. En relación a la recorrida, Alejo Sarna señaló que "nos preocupa ver el estado de calles de Villanueva como la Granaderos o la Castilla. Pero lo que más nos preocupa es ver la calle Beruti, que es donde se encuentra el Jardín de infantes 916, que está totalmente deteriorada, llena de baches y esta situación tiene años. Las y los vecinos en general nos manifestaron el descontento que hay en materia de mantenimiento vial en el barrio, pero aún así cada vecino que va a cargar combustible para poder movilizarse paga una "tasa vial" que no solo aumenta el valor del mismo sino que además no tienen ninguna contraprestación y el estado de las calles de Villanueva demuestra que la falta de presencia del Municipio. Es decir, pagamos la tasa vial, pero las calles siguen rotas". Por otro lado, Sarna aseguró que "lo que sucede en la calle Beruti que se encuentra totalmente deteriorada y es donde se encuentra el Jardín 916, es el ejemplo claro de que Campana necesita debatir de manera participativa un nuevo Plan de Desarrollo Estratégico en donde entre otras cosas, se definan prioridades a la hora de generar la inversión en obra pública y mantenimiento vial. Una calle en donde esta un Jardín debería serlo, pero la falta de planificación por parte del Municipio hizo que la atención a la calle Beruti entre Granaderos y San Lorenzo no lo sea y hoy se encuentre en el estado en el que esta: intransitable". Por último Sarna agregó que "necesitamos un Municipio presente que atienda las necesidades de las y los vecinos de Villanueva y en particular de la calle Beruti, para que todas y todos podamos vivir mejor".



Sarna pidió mayor mantenimiento de las calles de villanueva

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar