Efemérides del día de la fecha, 20 de Enero

MADONNA LLEGA AL PAÍS Hace 25 años Madonna llegaba a Buenos Aires para grabar la película "Evita." La primera vez que la cantante estadounidense vino al país fue en el año 1993, en el marco de la gira "Girlie Show World Tour", se presentó en "El Monumental"; allí, presentó su nuevo disco "Erotica" (1992) y cantó las canciones "Fever", "Why´sit so hard", "Rain", "Vogue" y "Like a virgin", entre otras.La película, basada en el musical homónimo de Tim Rice y Andrew Lloyd Webber estrenado en el año 1978, fue dirigida por Alan Parker y protagonizada por la artista junto a Antonio Banderas, Jonathan Pryce y Jimmy Nail. En un principio, se especulaba que el papel principal iba a ser interpretado por MerylStreep, BarbraStreisand,Michelle Pfeiffer o Liza Minelli, no obstante, Madonna terminó quedándose con el mismo:"este es el papel para el que nací. Puse todo de mí en esto porque era mucho más que un papel en una película. Fue estimulante e intimidante al mismo tiempo. Y estoy más orgullosa de ´Evita´ que de cualquier otra cosa que hice" expresó en el año 2004. Pese a la gran repercusión del film, el mismo tuvo opiniones divididas.

DAVID TREZEGUET SE RETIRA El delantero franco-argentino inició su carrera futbolística en Platense, club en el que debutó en Primera División a los 17 años, en el empate 1 a 1 frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata por el Clausura 1994. Al año siguiente, partió a Francia y empezó a jugar en el A.S. Mónaco, equipo en el que se consagró campeón de la Ligue 1 (en las temporadas 1996-1997 y 1999-2000) y la Supercopa de Francia en el año 1997. En el año 2000 comenzó a vestir la camiseta de la Juventus; en "La VecchiaSignora" salió campeón de la Serie A (en las temporadas 2001-2002 y 2002-2003); la Serie B (temporada 2006-2007); y la Supercopa de Italia en los años 2002 y 2003. Tras pasar por Hércules de Alicante CF (España) y Baniyas Club (Emiratos Árabes), Trezeguet retornó al país para jugar en River, club en el que logró el ascenso a Primera División en el año 2012: "lo que me tocó vivir fue el conocimiento de River, de la locura y la pasión, de emociones diferentes. Fueron seis meses de una locura extrema. Y el amor de un público que me lo gané en seis meses." Continuó su carrera en Newell´s Old Boys y la finalizó en el F. C. Pune City (India) en el año 2014. "A nivel emotivo y en el final de mi carrera, elijo la ovación de todo ´El Monumental´ en el último partido que me tocó jugar con la camiseta de Newell´s. Fue mi despedida con el público riverplatense" expresó a "Olé" en el año 2020. Cabe destacar que con la selección francesa se consagró campeón del mundo en el año 1998 y ganó la Eurocopa en el año 2000. SE LANZA "HALO" Un día como hoy en el año 2009,Beyoncé lanzaba el sencillo "Halo." Perteneciente al disco "I Am... SashaFierce (2008)" y compuesta por la cantante estadounidense junto a RyanTedder y Evan "Kidd" Bogart, la canción está inspirada en "Shelter" de RayLamontagne. Por otro lado, Beyoncé manifestó que ama cantar baladas: "la música y la emoción en la historia se dicen mucho mejor. Se trata de una mejor conexión porque se puede oír y no todas esas otras distracciones. Realmente quería que la gente escuchara mi voz y escuchar lo que tenía que decir".



