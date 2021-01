» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 20/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Olvidados:

De todo un poco (parte 37)

Por Julio N. Carreras











Julio N. Carreras

Olvidados 1: ADULTOS MAYORES. Privilegios y algo más. Muchos comercios e instituciones oficiales de Campana no cumplen con la Ley 14564/14 de la PBA y la Ordenanza 6246/14 de la ciudad de Campana. Lamentablemente, se debe volver sobre el tema.Ya se ha perdido la cuenta de la cantidad de veces en que fue recordado en estas columnas, sobre la legislación vigente desde el año 2014, en la cual se determinó que las mismas prioridades de atención existente de acuerdo al artículo Primero de la ley 14564 de la PBA ("ARTÍCULO 1º: Establecer la obligatoriedad de otorgar prioridad de atención a mujeres embarazadas, a personas con necesidades especiales o movilidad reducida y a personas mayores de setenta (70) años en: A) Todo establecimiento público dependiente de la Provincia de Buenos Aires. B) Todo establecimiento privado que brinde atención al público a través de cualquier forma y/o modalidad."). A su vez, el artículo 2º de esta ley, establece qué significa "prioridad": "Se entiende por prioridad de atención la prestada en forma inmediata evitando demoras en el trámite mediante la espera del turno". Para que no haya dudas ¿vio? Ante esta ley provincial en el Partido de Campana, dicta una Ordenanza el HCD, la número 6246/14, que fue Promulgada por Decreto del PE Nº 2030/2014, con la misma finalidad de dar prioridad a los Adultos Mayores en la misma forma que la ley provincial. Por lo tanto en Campana debe aplicarse la ley 14564 y la Ordenanza. Huelgan más comentarios al respecto. Lo único que se necesita es que las autoridades correspondientes realicen la fiscalización necesaria para exigir el cumplimiento de la ley, aplicando las multas determinadas en la misma. ¿Cuántas se aplicaron en los 6 años pasados desde la vigencia? (Fecha de publicación el día 06/02/2014 en el Boletín Oficial Nº 27234).- Olvidados 2: A los adultos mayores. Hay un refrán que dice: "Una golondrina no hace el verano". Con respecto a todos los temas públicos que se dirigen a distintos sectores de la sociedad con normas que son parcialidades que mejoran sus derechos, solo son aplicadas cuando se aplica el rigor del "control de aplicación". Por lo tanto, todos ustedes son responsables de defender sus derechos, no solo las autoridades de turno. Nadie va a salir en su defensa. La fuerza de control de las mayorías, son las únicas que consiguen la aplicación de los beneficios. El pueblo más se junta y organiza, y tendrá mejores resultados en la aplicación de sus derechos y beneficios. Los jubilados y pensionados tienen varias agrupaciones que los nuclean. ¿No sería interesante que todos sus dirigentes sean paladines del logro de los derechos de los adultos mayores? "La unión hace la fuerza". Ustedes tienen el poder de lograr una mejor calidad de vida. Úsenlo. Ustedes tienen la palabra. Hay muchas cosas que lograr todavía. Una de ellas las necesidades sanitarias en el sistema bancario. Acá tienen una nueva bandera de la cual se escribió varias veces. Debemos dejar de ser cautivos del sistema financiero. Después de todo si los adultos mayores no existieran verían un importante menoscabo en sus ganancias. Lamentablemente sigue estando vigente el dicho: "Si yo no me defiendo, no me defiende nadie". Transportándolo, "si los grupos etarios no se defienden, no los defiende otro grupo.

