El próximo campeonato comenzaría a finales de febrero o principios de marzo. El último domingo, Villa Dálmine perdió 2-1 con Deportivo Morón en cancha de Platense en la primera ronda de playoffs por el segundo ascenso y, de esa manera, quedó eliminado del Torneo de Transición de la Primera Nacional. Ante esta situación, el cuerpo técnico que encabeza Felipe De la Riva licenció una semana al plantel, que el lunes 25 retomará los entrenamientos, dado que el próximo campeonato de la divisional podría arrancar entre finales de febrero y principios de marzo. Sería, nuevamente, un torneo corto, sin descensos, al igual que lo que sucedería con la Liga Profesional, que tiene planificado concluir en mayo, antes de la Copa América 2021 (iba a realizarse el año pasado, pero fue postergada por la pandemia) En Mitre y Puccini, a mediados del año pasado se decidió encarar el Torneo de Transición con un plantel joven, sin refuerzos de renombre, para darle también lugar a los chicos de las divisiones juveniles. Ahora, en este breve receso, según explicó el propio DT en diferentes entrevistas previas al certamen, llegará el tiempo de buscar incorporaciones que le permita dar un salto de jerarquía al equipo que, en el Torneo de Transición, estuvo a la altura, pero le faltó un plus para poder cosechar mejores resultados. De hecho, en ocho presentaciones sumó una victoria, tres empates y cuatro derrotas. "NOS FUIMOS CON BRONCA" Luego de la agónica derrota con Deportivo Morón del pasado domingo, Maximiliano Pollacchi señaló: "Nos fuimos con bronca porque nos hicieron dos goles de una forma que ya habíamos sufrido durante todo el torneo: la pelota parada. Entrenamos para mejorar ese aspecto, pero dos distracciones nos dejaron sin nada". En diálogo como FM Radio City, el defensor aseguró que se trató de "un partido trabado" y consideró que el Violeta fue superior en el juego: "De haber habido un ganador deberíamos haber sido nosotros", afirmó. "Pero estos partidos se definen en detalles: nosotros perdimos las marcas en dos pelotas paradas y ellos lo aprovecharon y se quedaron con la victoria", lamentó luego. En el balance global de este Torneo de Transición, Pollacchi marcó que Villa Dálmine lo afrontó con "un plantel nuevo, con una idea nueva y con muchos jóvenes" y destacó que "a medida que fueron pasando los partidos, el equipo se fue asentando" y ajustando mejor al sistema táctico que propuso De la Riva. "Defensivamente, el equipo no sufrió, no pasó que los rivales nos desborden y queden mano a mano con nuestro arquero. Sí sufrimos mucho las pelotas paradas. El único partido en el que nos sentimos superados fue con Rafaela, quizás también algunos pasajes con Tigre. En el balance final, los resultados no nos avalaron, pero el balance es positivo, aunque aspirábamos a llegar más lejos e estos playoffs", cerró el defensor, quien fue titular en los ocho encuentros que disputó el Violeta en este Torneo de Transición.



POLLACCHI LAMENTÓ LAS DISTRACCIONES QUE TUVO EL EQUIPO EN LAS PELOTAS PARADAS: “ENTRENAMOS PARA MEJORAR ESE ASPECTO, PERO DOS DISTRACCIONES NOS DEJARON SIN NADA". LOS PLAYOFFS CONTINÚAN MAÑANA Este jueves 21 se disputará íntegramente la segunda fase de los playoffs de la Primera Nacional por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Los cuatro encuentros serán los siguientes: -17.10 horas: Estudiantes (BA) vs San Martín (SJ) / Yale Falcón Pérez / en Atlanta -19.15 horas: Deportivo Morón vs Deportivo Riestra / Adrián Franklin / en Tigre -19.20 horas: Atlanta vs Ferro Carril Oeste / Pablo Echavarría / en Platense -21.30 horas: Def. de Belgrano vs Quilmes / Pablo Giménez / en Estudiantes Los ganadores de estos cuatro partidos avanzarán a la tercera fase, en la que se sumarán Atlético Rafaela y Platense, que fueron segundos en sus respectivas zonas de la Fase Campeonato. Luego, en la cuarta fase (semifinales) se agregará Estudiantes de Río Cuarto, que perdió la Final por el primer ascenso frente a Sarmiento de Junín.

