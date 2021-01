» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 20/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Los Playoffs continúan mañana







Este jueves 21 se disputará íntegramente la segunda fase de los playoffs de la Primera Nacional por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Los cuatro encuentros serán los siguientes: -17.10 horas: Estudiantes (BA) vs San Martín (SJ) / Yale Falcón Pérez / en Atlanta -19.15 horas: Deportivo Morón vs Deportivo Riestra / Adrián Franklin / en Tigre -19.20 horas: Atlanta vs Ferro Carril Oeste / Pablo Echavarría / en Platense -21.30 horas: Def. de Belgrano vs Quilmes / Pablo Giménez / en Estudiantes Los ganadores de estos cuatro partidos avanzarán a la tercera fase, en la que se sumarán Atlético Rafaela y Platense, que fueron segundos en sus respectivas zonas de la Fase Campeonato. Luego, en la cuarta fase (semifinales) se agregará Estudiantes de Río Cuarto, que perdió la Final por el primer ascenso frente a Sarmiento de Junín.



Los Playoffs continúan mañana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar