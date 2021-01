XENEIZES CAMPEONAS

En la Final del Torneo de Transición de la Primera A Femenina, Boca Juniors apabulló a River Plate: se impuso 7-0 en el estadio José Amalfitani con goles de Clarisa Huber, Yamila Rodríguez, Lorena Benítez, Fabiana Vallejos (2) y Andrea Ojeda (2). De esta manera, las Xeneizes se transformaron en las primeras campeonas de la era profesional del fútbol femenino en Argentina. Y lo hicieron con una campaña espectacular: con siete victorias en siete presentaciones, 33 goles a favor y ninguno en contra.

COPA ARGENTINA

En la continuidad de la primera fase del certamen hoy se medirán Rosario Central y Boca Unidos de Corrientes. El encuentro se disputará desde las 19.20 horas y será transmitido por TyC Sports. El ganador se medirá en la próxima instancia con Godoy Cruz de Mendoza.

DANZA DE TÉCNICOS

El fútbol argentino está viviendo días de confirmaciones en cuanto al recambio de entrenadores en varios clubes de la Liga Profesional. En primera instancia, Fernando Gago, recientemente retirado, fue anunciado como nuevo DT de Aldosivi de Mar del Plata tras la salida de Guillermo Hoyos. Y ayer se cubrieron otras tres vacantes, dos de ellas en equipos grandes: Diego Dabove arregló con San Lorenzo de Almagro tras su muy buen paso por Argentinos Juniors, mientras que Independiente, que venía negociando con Hernán Crespo, terminó sorprendiendo con la contratación de Julio César Falcioni para reemplazar a Lucas Pusineri. Además, el Bicho ya le encontró sucesor a Dabove: este martes confirmó a Gabriel Milito como su próximo entrenador. En tanto, en Santiago del Estero, el "Sapito" Gustavo Coleoni inició su segundo ciclo al frente de Central Córdoba.

SE DESPIDIÓ LICHA

Lisandro López, quien cumplirá 38 años en marzo, brindó ayer una conferencia de prensa para anunciar su partida de Racing Club. "Para mí no es un día triste, porque me voy con mucha tranquilidad por haber dejado todo y de haber vuelto después de muchos años. Me voy feliz y sobre todo agradecido", señaló el ídolo de La Academia, quien podría seguir su carrera en el Atlanta United de la Major League Soccer. "Siempre dije que volvía a Racing no a retirarme sino a competir. Hoy las cosas se dan de esta manera. Fueron cinco años muy intensos. El fútbol argentino va muy rápido y hoy siento que hasta acá llegamos", agregó el goleador.

LA PRÓXIMA COPA

Esta semana, la Liga Profesional de Fútbol confirmará la realización de la segunda edición de la Copa Diego Armando Maradona. Comenzaría el 14 de febrero y finalizaría el 30 de mayo. El formato de competencia dividirá a los 26 equipos participantes en dos zonas de 13, pero aún resta definir las instancias finales. Las opciones son dos: una final entre los ganadores de cada zona o playoffs con los cuatro mejores de cada grupo.