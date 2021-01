» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 20/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

20 de Enero de 2021







DERROTA LÓGICA En el cierre del Grupo D de la primera fase del Mundial "Egipto 2021", la Selección Masculina de Handball cayó 31-20 frente a Dinamarca, último campeón mundial y, además, medalla de oro en Rio de Janeiro 2016. Los Gladiadores igualmente avanzaron al Grupo II del Main Draw con un arrastre de 2 puntos. En esta segunda fase del certamen deberá enfrentar a los tres combinados que avanzaron del Grupo C: Japón (jueves 11.30), Croacia (el sábado 23) y Qatar (el lunes 25). En caso de ganar los tres encuentros, Argentina lograría su sueño de clasificar a los Cuartos de Final de esta Copa del Mundo. BÁSQUET: LIGA NACIONAL En la jornada de ayer, Boca Juniors superó 80-74 a Peñarol de Mar del Plata; Hispano Americano de Río Gallegos derrotó 84-82 a Obras Sanitarias; y Ferro Carril Oeste doblegó 76-74 a Gimnasia de Comodoro Rivadavia. Los líderes de la competencia son Quimsa de Santiago del Estero (récord de 19-4) y San Martín de Corrientes (14-4). SANTERO, A DAYTONA El piloto mendocino Julián Santero, integrante del Toyoya Gazoo Racing en el Súper TC2000, partió ayer rumbo a Estados Unidos, donde participará en el campeonato 2021 de IMSA (International Motor Sports Association) con un Toyota Supra. El debut será en el tradicional traQzado de Daytona el 27 de este mes. LEICESTER ES LÍDER En un encuentro pendiente de la 18ª fecha de la Premier League, Leicester venció 2-0 como local a Chelsea y se trepó a lo más alto del campeonato: suma 38 puntos, uno más que Manchester City (37), que hoy podrá recuperar el liderazgo cuando se mida con Fulham (también pendiente de la 18ª). Mientras Manchester City (3º con 35) buscará también llegar arriba cuando reciba a Aston Villa (pendiente de la fecha 1). Ayer también jugó West Ham, que superó 2-1 a West Bromwich. EN ZONA DE DESCENSO En la continuidad de la fecha 19 de La Liga de España, Elche igualó ayer 2-2 con Valladolid. De esta manera, el conjunto dirigido por Jorge Almirón (que dispuso que Emiliano Rigoni y Lucas Boyé sean titulares) sigue en zona de descenso: está antepenúltimo con 17 puntos. Este martes también jugaron: Cádiz 2-2 Levante y Alavés 1-2 Sevilla (fueron titulares Marcos Acuña y Lucas Ocampos, mientras Franco Vázquez ingresó en el complemento). Hoy, en la continuidad de esta jornada se medirán: Getafe vs Huesca, Betis vs Celta de Vigo y Villarreal vs Granada. FINAL SUPERCOPA ITALIA Hoy se disputará la final de la Supercopa de Italia: desde las 17.00 (hora argentina), Juventus se medirá frente a Napoli (transmite DirecTV). En tanto, en un partido pendiente de la 10ª fecha de la Serie A, Udinese será local frente a Atalanta. BUNDESLIGA Con Lucas Alario como titular, Bayern Leverkusen venció ayer 2-1 a Borussia Dortmund en el inicio de la 17ª fecha. También jugaron: Borussia Monchengladbach 1-0 Werder Bremen, Mainz 0-2 Wolfsburgo y Hertha Berlin 0-3 Hoffenheim. Hoy se cerrará la programación con otros cinco partidos, destacándose la visita del líder Bayern Munich al Augsburgo.



Breves: Deportivas

20 de Enero de 2021

