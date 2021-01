» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 21/ene/2021 de La Auténtica Defensa. EDEN completó obras en Campana por $198 millones







La inversión se realizó con el fin de fortalecer el servicio para más de 14.000 usuarios residenciales e industriales de Campana y Los Cardales. Victor Ciaponi, Gerente de EDEN, señaló: "Completar estas obras tan importantes en un año como el que pasamos es realmente destacable para nosotros. Durante este tiempo nunca paramos, actuamos con protocolos y métodos de trabajo seguro para que nuestros empleados no corrieran riesgos. Y de esta manera, cumplimos con nuestro objetivo de fortalecer el servicio cada día". En lo que respecta a la red de media tensión (13,2 kV), se realizó la reconversión del Alimentador (5-3) cuyas tareas fueron, la recalibración del conductor, el recambio de postación de madera, la instalación de nueva postación de hormigón y el montaje de cuatro equipos reconectadores, brindando mayor confiabilidad y capacidad a la instalación. Este alimentador, se vincula desde la Estación Transformadora (ET) Campana III 132/33/13,2 kV TRANSBA y energiza a un importante sector del partido de Campana sobre el límite con la localidad de Los Cardales, que se encuentra a la vera de la Ruta N°6. En lo que respecta a las obras en 33 kV, se construyeron dos nuevos Alimentadores que brindaran mayor confiabilidad a la zona de Los Cardales. El Alimentador 5-80, cuenta con una longitud total de 15 km de cable subterráneo (13 km desde la ET Campana III 132/33/13,2 kV TRANSBA a la ET Cardales 33/13,2 kV EDEN, y 2 km desde la ET Cardales 33/13,2 kV EDEN hacia el Usuario Vidrieria Argentina). Y el Alimentador 5-70, con una longitud de 13 km de línea aérea, desde la ET Campana III 132/33/12,2 kV TRANSBA a la ET Cardales 33/13,2 kV EDEN. A su vez, se realizó una importante ampliación en la ET Cardales 33/13,2 kV EDEN, para la vinculación de los nuevos alimentadores (antes mencionados en 33 kV), mejorando así la capacidad de maniobra ante casos de fallas en alguno de los alimentadores principales que abastecen dicha ET. Además, esta obra permite mejorar la capacidad de abastecimiento de los grandes usuarios de la zona, mediante la incorporación de tres nuevas salidas de 33 kV, las cuales están dedicadas exclusivamente a demandas industriales.

Nuevos alimentadores de 33 kV en la E.T. de Los Cardales.









