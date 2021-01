» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 21/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Vacunarse contra el Covid-19:

El Municipio llevará adelante operativos de inscripción







A partir de este jueves, habrá stands en distintos puntos de la ciudad para asesorar e inscribir a quienes quieran recibir la vacuna contra el coronavirus. El Municipio comenzará este jueves una campaña de inscripción y asesoramiento sobre al plan de vacunación contra el COVID-19 que lleva adelante la Provincia de Buenos Aires a través de la página web vacunatepba.gba.gob.ar El operativo estará a cargo de las Secretarías de Salud, Desarrollo Social, Educación y Cultura y Comunicación e implicará la disposición de stand en distintos puntos de la ciudad que brindará información y también asistencia a los que quieran inscribirse y no sepan o no puedan realizarlo desde sus casas. Según se adelantó, algunos de los lugares donde se instalarán los gacebos son sobre la avenida Rocca y la Plaza Eduardo Costa. Los vecinos también podrán acudir al Hospital San José y a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de los barrios de la ciudad. Allí se montarán puestos de registro que funcionarán hasta las 16 horas. "Vamos a iniciar una campaña de difusión ya que es importante aumentar los registros de las personas que quieran vacunarse porque según el número de anotados es la cantidad de vacunas que van a llegar a la ciudad. Así lo determinó la Provincia de Buenos Aires. Por eso, es fundamental comunicar a toda la comunidad que quieren vacunarse que deben registrarse en la página web", explicó la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi. Sobre ello, aclaró que es un procedimiento muy sencillo y se realiza completando una planilla con los datos personas que se encuentra disponible en el sitio web https://vacunatepba.gba.gob.ar/. "No hay plazo para registrarse. Lo importante es que los vecinos lo hagan para que, al momento de la llegada de las vacunas al país, arriben a Campana una importante cantidad de dosis", concluyó Acciardi. En tanto que, la subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi, agregó que, a diferencia de lo que ocurre en la campaña de vacunación antigripal que la persona concurre en forma espontánea a vacunarse, en la vacuna contra el COVID-19 es un requisito fundamental estar inscripto. "Si no estás anotado, no te podés vacunar", sostuvo. Respecto a los requisitos, Penovi explicó que podrán inscribirse toda la población mayor de 18 años. En estos momentos, se lleva adelante la primera etapa de vacunación que prioriza a los grupos con mayor vulnerabilidad frente al virus como es el personal de salud. Y luego será el turno de las personas de riesgo de 18 a 59, docentes, y personal de seguridad. En este caso, la aplicación se realizará en tres instituciones educativas que ya fueron designadas y acondicionadas para tal situación.

A partir de este jueves habrá stands en distintos puntos de la ciudad.



Vacunarse contra el Covid-19:

El Municipio llevará adelante operativos de inscripción

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar