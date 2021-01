» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 21/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

21 de Enero de 2021







PASO EN DUDAS El presidente Alberto Fernández encabezó en La Rioja una reunión con los diez gobernadores del Gran Norte Argentino, quienes le ratificaron su voluntad de eliminar las elecciones PASO de este año a raíz de la crisis sanitaria y económica, aunque la iniciativa también encierra cuestiones políticas. Los gobernadores norteños ratificaron durante la reunión el consenso que existe entre ellos para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una iniciativa que ya había sido elevada al Poder Ejecutivo anteriormente y que cuenta con un proyecto de ley que ingresó al Congreso, presentado por el diputado del Frente de Todos Pablo Yedlin. No obstante, la cancelación de las PASO es resistida por gran parte de la oposición y, sobre todo, por el kirchnerismo, que pretende que se lleven a cabo para poder disputarle las Legislaturas a los gobernadores con listas de candidatos propios. "NUEVO DESAFÍO" Guillermo Nielsen confirmó su alejamiento de la titularidad de YPF y dijo que el presidente Alberto Fernández le ofreció un "nuevo desafío". Según trascendió de fuentes gubernamentales, Nielsen sería designado embajador en Arabia Saudita. "En el marco de las versiones de público conocimiento sobre mi salida de YPF, les comento que se originan en un nuevo desafío que me fuera ofrecido por el Presidente de la Nación", dijo Nielsen. Explicó que hasta concretar su salida de la petrolera seguirá "gestionando activamente el mejor acuerdo en el proceso de refinanciación de las deudas de la compañía actualmente en curso, y que se ha encarado de manera totalmente profesional". El diputado nacional del Frente de Todos Pablo González asumirá la presidencia de la petrolera estatal. EMPLEO EN ROJO Los puestos de trabajo sufrieron una caída interanual del 9,2% en el tercer trimestre del 2020, por el impacto de la crisis sanitaria, informó el INDEC. Los empleos registrados descendieron 3,3%, los de trabajadores informales o en negro cayeron 18,8% y los monotributistas e independientes descendieron 12,2%. El trabajo asalariado explicó el 47,1% del total de las remuneraciones y mostró un incremento de 1,9 puntos respecto del 45,25% del tercer trimestre de 2019. Pero el indicador cayó 3,6% respecto del segundo trimestre del 2020, de acuerdo con los datos oficiales. INTERNADO El periodista deportivo Diego "Chavo" Fucks fue internado en el Sanatorio Otamendi por una neumonía derivada del Covid-19 y se encuentra estable y controlado. El panelista del programa F90, por ESPN había comenzado con síntomas asociados al coronavirus la semana pasada y hasta el martes 12 estuvo presente en el show de TV. Luego, con el diagnóstico confirmado, se aisló en su domicilio, pero en las últimas horas fue trasladado para un seguimiento pormenorizado del cuadro. Fucks venía sobrellevando la enfermedad con los síntomas leves, pero ayer se sintió peor, le realizaron estudios y allí detectaron la neumonía. EXPLOSIÓN EN MADRID Al menos tres personas han muerto tras la explosión que ha provocado el derrumbe de parte de un edificio de seis plantas en la calle Toledo, en el centro de Madrid. El siniestro se produjo aproximadamente a las 15:00, hora de España. El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, valoró el hecho "con todas las cautelas" y llegó a la conclusión de que las causas apuntan a una explosión de gas. El inmueble está situado en el número 98 de la calle de Toledo, en el distrito centro, muy cerca de la Puerta de Toledo y junto a la iglesia Virgen de la Paloma y el colegio concertado La Salle-La Paloma, informaron los medios españoles. En las inmediaciones hay también una residencia de ancianos, Los Nogales La Paloma, donde no hubo heridos.



21 de Enero de 2021

