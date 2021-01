» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 21/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Asumió Joe Biden con la promesa "sanar" a los Estados Unidos







El demócrata se convirtió ayer en el 46º presidente en la historia de la primera potencia mundial. En su discurso inaugural, pidió un minuto de silencio por los muertos que provocó la pandemia y se comprometió a ser un presidente "para todos los estadounidenses". Una nueva era comenzó este miércoles en Estados Unidos tras la jura de Joe Biden como 46º presidente en la historia de la primera potencia del planeta. La ceremonia de asunción se llevó adelante sin la presencia del mandatario saliente, Donald Trump. Muy criticado por su rol en el asalto al Congreso norteamericano de principios de enero, el republicano había anunciado que no participaría de la ceremonia. Biden es el presidente más longevo en asumir el mando de la nación, con 78 años. En tanto su vice, Kamala Harris, se convirtió en la primera mujer, primera mujer de color y primera mujer descendiente de asiáticos en llegar al ejecutivo de su país. "Este es el día de los Estados Unidos", remarcó Biden en su discurso inaugural como presidente, que se llevó a cabo sin público y siguiendo un estricto protocolo COVID por el que todos los invitados debieron usar tapabocas. Lo acompañaron exmanda-tarios como Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, junto al vicepresidente saliente Mike Pence. El flamante mandatario expresó que "la democracia es preciada" pero también "frágil", destacando que por esas horas había "prevalecido", en directa referencia al ataque que sufrió el Capitolio semanas atrás. "Tenemos mucho que reparar, mucho por restaurar, mucho por sanar, por construir y por ganar". "A todos aquellos que no nos apoyan déjenme decirles escúchenme mientras vamos hacia adelante, mídanme a mi y a mi corazón, y si todavía están en desacuerdo, háganlo, porque eso es la democracia y eso es Estados Unidos", manifestó Biden. Y continuó: "Pero escúchenme claro: el desacuerdo no puede llevar a la desunión. Y les prometo esto: yo seré un presidente para todos los estadounidenses". Más adelante, el líder demócrata solicitó un minuto de silencio para las víctimas de la pandemia, que en Estados Unidos se ha cobrado la vida de 400 mil personas. Una de las medidas que adoptó Biden ni bien se sentó en el mítico despacho oval de la Casa Blanca fue la reincorporación de Estados Unidos al Acuerdo de París sobre cambio climático, de donde había sido retirado por su antecesor. Además, y profundizando el contraste con Trump, ordenó el uso obligatorio de tapabocas en todos los edificios federales del país. Biden se había desempeñado como vice de Obama durante sus dos períodos en la Casa Blanca. Cuando anunció que competiría por la presidencia en 2020 arrancó como el gran favorito entre los demócratas, aunque el comienzo de la carrera lo encontró relegado detrás del progresista Bernie Sanders. Fue solo luego de ganar contunden-temente las primarias en Carolina del Sur y de que otros aspirantes se bajaran y respaldaran su candidatura, que el veterano político logro consolidarse como una opción frente al conservadurismo nacionalista de Trump. El nuevo presidente llega al poder con varios frentes que atender. A la crisis sanitaria del coronavirus se suma una delicada situación económica, que ha dejado a millones dependiendo de la asistencia estatal, la competencia cada vez más feroz con China, los efectos del cambio climático, conflictos en medio oriente y las deterioradas relaciones de Estados Unidos con sus tradicionales aliados europeos.

