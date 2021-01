» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 21/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Liberaron en Zárate a los supuestos delincuentes que le robaron la moto a un trabajador campanense







Lo decidió la Justicia apenas horas después de que fueron detenidos en un importante operativo policial. En su poder tenían el rodado sustraído, además de dos armas de fuego. La Justicia del Departamento Judicial Zárate-Campana decidió liberar a los dos presuntos delincuentes que le robaron la moto a un trabajador campanense el pasado fin de semana. No trascendieron los motivos que llevaron a la Justicia con asiento en la vecina ciudad a soltar a los supuestos malvivientes, de 60 y 18 años de edad, que habían sido detenidos con el rodado en su poder y, además, dos armas de fuego. Sus capturas se concretaron el lunes, luego que el Juzgado de Garantías en lo Penal Nº2, a instancias de la Fiscalía Nº7, ordenara un allanamiento a una vivienda ubicada en Güiraldes al 900, del barrio Juana María de Zárate. En un operativo liderado por la DDI seccional, con el apoyo del Comando Patrulla y el GAD de Campana, se apresaron a las dos personas mencionadas y se secuestró la Honda Wave 110 robada en Campana 24 horas antes junto a dos pistolas calibres 22 y 45. La moto había sido adulterada para no ser reconocida: los plásticos cobertores fueron cambiados por unos de otro color, lo que en principio desorientó a su legítimo dueño. El rodado fue confirmado por su numeración legal. La decisión de la Justicia causó conmoción y malestar en las redes sociales. "Hay que dejarlos presos porque así como los sueltan así también van a empezar a robar", manifestó un vecino. "Empiecen a dar nombres de los fiscales y jueces que dejan en libertad a las lacras, el pueblo está cansado y queremos respuestas", comentó otro tras conocerse la noticia. Los presuntos delincuentes eran buscados no solo por el robo en Campana: la investigación que derivó en el allanamiento los tenía apuntados como responsables por reiterados asaltos a servicios de correo de empresas como Andreani, Oca y Mercado Libre, entre otros ilícitos.

Las dos armas secuestradas en el allanamiento.

