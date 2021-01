» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 21/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Más campanenses se suman al operativo "Vacunate!" contra el Coronavirus







Rubén Romano junto a integrantes del PJ-Frente de Todos y su equipo de trabajo recorrió esta vez el barrio La Josefa, informando a los vecinos sobre el alcance de la vacunación e inscribiendo a quienes requieran una dosis para su próxima aplicación. "Es importante que aunemos esfuerzos y no desinformemos. Hay más de 51 millones de dosis comprometidas para la Argentina, y eso debe darnos tranquilidad porque vamos a llegar a todos los que la necesiten y quieran" aseguró el médico. La Josefa fue el barrio elegido para continuar con el operativo informativo y de inscripción al Plan Vacunate!, el cual será el más importante de la historia de nuestro País, y buscará inmunizar a la población del COVID-19, para ponerle fin a la pandemia. El referente del PJ-Frente de Todos, el Dr. Rubén Romano, encabezó esta jornada "puerta a puerta", y dialogó con los vecinos brindándoles información precisa sobre la continuidad de la vacunación (que comenzó con el personal de salud y continuará con personas mayores de 60 años y del grupo de riesgo), asistiéndolos también en la inscripción a través del sitio www.vacunatepba.gba.gob.ar (o a través de la aplicación correspondiente). Lo acompañaron la Presidenta del bloque de Concejales, Sol Calle, junto a la edil Georgina López, y miembros del equipo del Frente de Todos. "La verdad es que el único medio de acceso a la vacunación es la inscripción on line. Vacunarse es optativo, y al no ser obligatorio, es muy importante garantizar información pública, veraz y precisa, sobre la campaña que se está llevando adelante. Para ello, los Ministerios de Salud de la Nación y la Provincia informan permanentemente sobre el cronograma de recepción de vacunación en el País, y cada vuelo de Aerolíneas que vemos despegar en busca de vacunas, nos genera mucha alegría y refuerza nuestra esperanza, porque trae un poco más de salud. Pero vemos que hay gente que pone en duda la llegada de la vacuna, y eso perjudica a los vecinos. Es importante que aunemos esfuerzos y no desinformemos. Hay más de 51 millones de dosis comprometidas para la Argentina, y eso debe darnos tranquilidad porque vamos a llegar a todos los que la necesiten y quieran" señaló Romano al ser consultado por la prensa. A su vez, el dirigente expresó su satisfacción por la llegada de "la certificación de la ANMAT para la vacunación de mayores de 60 años. Es una noticia que estábamos esperando, y que también había sido puesta en duda aún cuando todavía no comenzó la etapa de vacunación para este sector de la población. No habrá mayor libertad que la de un pueblo vacunado y protegido de una de las peores pandemias de la historia de la humanidad. Tenemos que ser conscientes de la situación que estamos atravesando" señaló. Mientras anticipó la continuidad del operativo de información e inscripción por todos los barrios de la Ciudad, Rubén Romano concluyó: "El mundo se prepara para una segunda ola incluso más severa que la anterior. Nosotros tenemos la oportunidad de comenzar a vacunarnos para minimizar ese impacto. Yo elegí proteger la vida siempre. Primero cuando decidí ser médico y luego cuando me comprometí socialmente con Campana. La vacunación es el único sinónimo de esperanza para volver a salir adelante".

Romano asistió a los vecinos, tanto en la inscripción como en la información respecto de la campaña.



Más campanenses se suman al operativo "Vacunate!" contra el Coronavirus

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar