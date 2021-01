» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 21/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Gustavo Parravicini:

El Presidente del Frente Grande de Campana se expresó sobre Ezequiel Sabor, Jefe de Gabinete, y cuestionó su gestión "No solo fue elegido por Larreta, sino que en más de un año de gestión muchos vecinos y vecinas no saben quién es". Gustavo Parravicini volvió a cuestionar la falta de planificación que padece Campana, y señaló al Jefe de Gabinete, Ezequiel Sabor como uno de los responsables. "El mismo lo dijo, lo puso Rodríguez Larreta, su interés está con Juntos por el Cambio no en Campana. Es un funcionario más, que solo está acá para cobrar el sueldo que le pagamos todos los y las campanenses. En más de un año de gestión muchos vecinos y vecinas todavía no saben quién es". "Es por eso", agregó el presidente del Frente Grande de Campana, "que nos parece importante invitar a los vecinos y vecinas a involucrarse con la política, a cuestionar la falta de planificación, la problemática ambiental, de tierra y hábitat. Porque luego, las decisiones las toma gente que no le interesa la ciudad y no le interesan los vecinos". Continuando su descargo, Parravicini añadió "Para quienes no conocen su carrera política me gustaría comentarles que fue secretario de Trabajo durante los primeros dos años de gestión de Mauricio Macri, o sea fue funcionario del Ministro Jorge Triaca quien se destacó entre otras cosas por ser hijo de un ex ministro de Trabajo de Menem. En una de las notas que dio Sabor se le olvidó comentar que Triaca fue el rostro de los despidos: 174 por día en 2018, también el escándalo con su casera Sandra, las polémicas designaciones familiares, no se detuvo a contarnos estos por menores de su jefe político y son silencios que hablan por sí mismo" Asimismo, mencionando las entrevistas dadas por el Jefe de Gabinete añadió "Tuvo el tino de contar a nuestros ciudadanos cómo piensa y gestiona la Ciudad junto a nuestro Intendente. Resaltó su rol en el tablero político del macrismo o larretismo, de lo cual está obviamente orgulloso y supongo que del País que nos dejaron también, deuda externa mediante. Sin mencionar la enorme crisis económica que debe hacerse cargo hoy el gobierno del Frente de Todos en medio de una pandemia, al cual su propio espacio político le exige como si ellos no hubieran tenido responsabilidades vaciando la salud pública, la educación y las mayor fuga de capitales en la historia de nuestro país". Además recordó su paso como embajador de México "Período del cual todavía conserva relaciones, entre las cuales seguro está Paolo Rocca, un gran vecino de nuestra ciudad al cual se le eximen tasas de seguridad e higiene porque seguramente tiene problemas para afrontar la deuda". Para concluir afirmó "La posición de Sabor en la gestión local demuestra que esta no es independiente y responde a intereses externos a nuestra Ciudad. Por eso, nada dicen sobre tierra, vivienda, ambiente, políticas activas de participación ciudadana, porque para proyectar y planificar en la ciudad, necesitamos gente interesada en Campana" y cerró "insisto, es por esto y por muchos motivos más, que los vecinos deben participar y empoderarse de su destino".



