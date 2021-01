» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 21/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Calendario Maya:

Espejo 12 - Energía del 21/01/2021 - Onda Encantada de la Mano

Por Alejandra Dip















SINCRONARIO DE 13 LUNAS Año Tormenta 2. Tormenta Lunar azul. El Espejo reflejo nuestro en lo social, último escalón para re ordenar las emociones. Corta con el sacrifico y las apariencias. DÍA 180 DEL AÑO TORMENTA. DÍA 12 - ALFA DE LA LUNA RESONANTE DEL MONO DEL 10/1 AL 6/2. 5TO DÍA DE LA SEMANA BLANCA. "La humildad refina la meditación". HRAUM (MANTRA). ALFA - CHAKRA GARGANTA - LIBERA. "La meditación de la autogeneración". Kin 38 - Espejo 12 guiado por el Perro. Está Energía que nos ayuda a cortar con la ilusión de las apariencias, nos muestra la verdad que hay detrás de esa imagen falsa. El Tono 12 es la familia, el pueblo, el país, el entorno, como nos influencia y como nosotros lo influenciamos a él. Hoy nuestra sociedad nos trae un reflejo que desenmascara a lo falso, a la hipocresía, a los discursos que no tienen sustento, la realidad se muestra tal cual es, y nos sacude para que desde la verdad reflejada sepamos qué hacer para generar los cambios necesarios que nos lleven a salir de la idea que todo tiene que ser con sacrificio. Vernos cada día mejor, superarnos día a día, es la consigna que propone el Espejo en estos 13 días en que la Mano nos marcó el propósito de SANACIÓN. Para sanar hay que aceptarse tal cual somos, para sanar hay que modificar lo que no nos gusta, para sanar hay que cortar con las malas influencias, para sanar hay que dejar de lado lo que nos hace mal. Cortar con la negación y aceptar la luz. Claridad mental para poder accionar. Vibra que nos muestra y nos enseña por donde seguir. Hoy no se acepta ceguera social, ni autoengaño, ni boicots, ni tragedias y menos poner todo los problemas en el afuera, en el otro, en los demás. Momento de hacernos cargo. Los cambios empiezan por uno. Cambio personal + cambio personal + cambio personal= cambio social. No esperemos que los cambios lluevan si querés cambio, empezá por vos! Abrí los ojos, abrí la mente. No aceptes aquello que te hace mal. Entender que estamos en un espacio de elección siempre, es liberador. Nadie impone, solo elegimos aceptarlo o no. ¿Espejito espejito, que sociedad me reflejaras hoy? Espejo 12, la Energía natal de José de San Martín. alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

