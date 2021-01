» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 21/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 21 de Enero







TRAGEDIA DE LOS BOMBERITOS Sucedió en el año 1994 cuando 25 bomberos voluntarios, de entre 11 y 23 años, fueron a apagar un incendio forestalen Puerto Madryn (Chubut). El mismo se originó a 3 kilómetros de dicha ciudad y provocó que la sirena sonara inmediatamente, los jóvenes acudieron al lugar y se dispusieron a apagarlo pero un cambio en la dirección del viento los encerró y terminó con sus vidas. Los bomberos que fallecieron ese trágico día fueron Daniel Araya, Mauricio Arcajo, Andrea Borredá, Ramiro Cabrera, Marcelo Cuello, Néstor Dancor, Alicia Giudice, Raúl Godoy, Alexis González, Carlos Hegui, Lorena Jones, Alejandra López, Gabriel Luna, José Luis Manchula, Leandro Mangini, Cristian Meriño, Marcelo Miranda, Juan Moccio, Jesús Moya, Juan Manuel Passerini, Cristian Rochón, Paola Romero, Cristian Llambrún, Cristian Zárate y Juan Carlos Zárate. Cuando se cumplió el primer aniversario de la tragedia, se inauguró en la plaza céntrica de la ciudad un monumento en honor a las víctimas. FALLECE EMILIANO SALA Emiliano Raúl Sala Taffarel nació el 31 de octubre del año 1990 en Cululú, Santa Fe. Empezó a jugar al fútbol desde temprana edad en el Club San Martín de Progreso, equipo con el que salió subcampeón de la Liga Esperancina de Fútbol en el año 2005. Ese mismo año, partió a Córdoba y se unió al Proyecto Crecer, filial del Club GirondinsBordeaux (Francia), lo que le abrió las puertas al fútbol de ese país: "vengo de un pueblo de 3000 habitantes, siempre luché y me esforcé por el sueño de ser jugador de fútbol profesional". En el año 2012 comenzó a jugar enUS Orléans, equipo de la tercera división francesa, en el que se convirtió en el máximo goleador de la temporada 2012-2013. Su siguiente club fue Niort FC de la Ligue 2 y, al igual que en el equipo anterior, fue el máximo goleador de la temporada 2013-2014. A pesar de jugar en el extranjero, Sala no descartaba la posibilidad de retornar al país y vestir la camiseta del "Rojo": "en algún momento pienso descubrir el fútbol argentino porque me vine de muy chico y un sueño sería hacerlo en Independiente."Tras pasar porGirondinsBordeauxy StadeMalherbe Caen, el jugador arribó al Nantes FC, donde trascendió como un formidable artillero al convertir 48 goles en 130 partidos. Su excelente desempeño atrajo la atención del equipo galés Cardiff City, con el que firmó contrato pero nunca pudo jugar debido al trágico accidente aéreo que terminó con su vida en el año 2019. "TWO HEARTS" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1989, el sencillo "Twohearts" de Phil Collins destronaba a "MyPrerogative" de Bobby Brown del puesto número 1 del "Billboardhot 100". Compuesta por el cantante británico junto a LamontDozier, esta canción fue escrita para la película "Buster" (1988) que protagonizó Collins. Acerca de la misma, Dozier manifestó: "es sobre dos enamorados que no quieren romper. Como dos corazones pero uno. Están tan enamorados que su romance, sus sentimientos por el otro, son como una sola persona".

