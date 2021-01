» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 21/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Salud distribuyó la segunda dosis de la vacuna Sputnik V y se aplicaron 241.850 de la primera







La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, informó que se completó la distribución en todo el país de la primera entrega de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V y que de la primera, al día de ayer, se aplicaron 241.850, según reportaron las jurisdicciones. "Esto representa casi el 81 por ciento y del segundo componente se han notificado 2.081 dosis aplicadas, que son personas que han completado su esquema de vacunación contra COVID-19". En cuanto a la seguridad de la vacuna, al 14 de enero se han reportado 8.841 Eventos Adversos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunización (ESAVI) con un reporte de dosis aplicadas a esa fecha de 195.490. "El 99,6 % de esos eventos son leves y moderados, 0,4 % son graves y están en análisis", afirmó Vizzotti. En este sentido, ayer participó en el reporte sobre COVID-19 la jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y miembro de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa), Angela Gentile, para describir el trabajo de análisis de los ESAVI desarrollado por la mencionada comisión desde el año 2013. Gentile explicó que esos eventos se reportan a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). "Esto genera una alerta en el sistema de vigilancia epidemiológica, cada una de las jurisdicciones analiza si los casos son leves, moderados o serios y los moderados o serios que el Ministerio de Salud considera se remiten a la CoNaSeVa para su análisis". Este trabajo se realiza con todas las vacunas que se aplican en el país. La comisión, conformada por miembros de sociedades científicas y especialistas invitados según el caso, se reúne semanalmente para analizar los casos de ESAVI y clasificarlos según estándares internacionales como, por ejemplo, saber si el efecto adverso está relacionado o no con la vacuna, o si es un error programático. "Por ejemplo - indicó Gentile - en este momento no podemos vacunar a las personas mayores de 60 años, esto se considera un error programático", lo mismo ocurre con las personas embarazadas o que están en período de lactancia. "Posiblemente a futuro muchas de estas contraindicaciones se irán ajustando y ya no van a ser más errores programáticos". También se analizan los eventos coincidentes, es decir, asociados temporalmente pero que pueden no estar relacionados con la vacunación tras el análisis de datos del caso, la historia clínica y antecedentes. "Estos informes son importantes porque dan transparencia, seguridad y confianza en las vacunas que se usan. Son una herramienta clave para el programa de inmunizaciones y para toda la comunidad", concluyó.



