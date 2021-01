» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 21/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Semanario del Pescador:

El Pique de la Semana - 21 de Enero 2021

Por Luis María Bruno







Paraná Guazú embarcado: Por el Guazú, mientras las aguas tratan de acomodarse después de una semana de crecida provocada por el viento, se viven jornadas en donde precisamente por influencia del viento se torna complicada la navegación por la marejada al igual que el fondeo en determinados sectores, obligando a buscar el reparo en curvas o dentro de arroyos y canales. En cuanto a la pesca, aflojó mucho estas dos últimas semanas, en donde si bien se continúan dando capturas de bogas bajó mucho la calidad y la cantidad con portes que no superan el kilo y medio, kilo setecientos gramos. Continúo recomendando para esta especie llevar una buena variedad de carnadas ya que es impredecible, no todos los días está tomando o comiendo lo mismo. Variada un tanto floja también con algunos ejemplares medianos a chicos de bagres amarillos y blancos, pocos pati pero de buenos portes, alguna linda carpa también de buen porte, tarariras muy difíciles estas dos últimas semanas tal vez por la crecida, la refrescada y el viento. Algunos dorados se dieron que promediaron los cuatro kilos de peso. Muelles y costas: En líneas generales viene floja la pesca de muelles y costa. Aún en aquellos muelles cebados, la pesca está pasando por algunas capturas de boguitas de hasta el kilo y medio de peso y muchas chicas para devolución, algunos bagres y pati medianos a chicos con la captura de alguna carpa a las pérdidas de las buenas. Reitero y les recuerdo de llamar y hacer las reservas antes de viajar a los recreos y camping de la zona, ya que están trabajando la mayoría con reservas anticipadas y al 50% de su capacidad. Isla Botija / Puerto Constanza: No repuntó tampoco el pique por esta zona en estas dos semanas en donde el agua no estuvo estable por influencia de los vientos, con alguna respuesta de algún dorado, algún bagre amarillo, pati y boga. Pasaje Talavera: El Talavera no es la excepción y viene con muy floja pesca, con piques y respuestas esporádicas de algunas bogas medianas a chicas, bagres blancos y amarillos, algún pati de los lindos y alguna carpa de las grandes. Paraná Bravo: Tenemos también la información que por el Bravo el agua creció de manera significativa que estaba hermoso el río, pero en contrapartida el pique se cortó casi para la mayoría de las especies, dándose solamente algunas respuestas esporádicas y ocasionalmente en algunos días y horarios de algunas bogas medianitas a chicas, bagres y pati. Por las influencias del viento tal vez se cortó el pique de tarariras y algún dorado de los lindos se dio buscándolo más que nada con líder de acero y de fondo. Ibicuy: Nuestro amigo y colaborador Valentín Del Castillo visitó Ibicuy y esto me dice: "Hola Luis buenas tardes, bueno este es el informe correspondiente a una pesca en el Paraná Guazú, la primera pesca del 2021, fuimos a Ibicuy a pescar de embarcado y también a darle de costa. Fuimos más que nada a buscar el mandubí que lamentablemente no estuvo presente, pero salió de todo menos mandubí. Encarnado con mojarra, tirando con boya doble al suelo, uno más arriba y otro con más profundidad se dieron unas excelentes tarariras, también se dieron palamentas muy grandes que parecían manduvas por como picaban, porque picaban bien afuera no picaban pegado a la costa y también lo que sacamos muchos fueron dorados, pero de menor porte dorados hasta de kilo y medio, pero una pesca muy, muy entretenida. Después también hicimos una pesca de costa, aprovechando que fuimos a preparar todo para comer un asado, ahí le tiramos con tripa de pollo, también con lombrices, con masa, pero con masa no hubo resultados así que tiramos con lombrices y tripa. Con esta última lo que sí sucedió fue que se dieron unos excelentes bagres blancos y algunos amarillos, mucha cantidad de porteñitos y es muy bueno que haya porteñitos porque para los que les gusta hacer fritanga el porteñito es un pescado la verdad delicioso. Así que nada, pasamos un día espectacular la verdad, el río muy crecido pero como te digo la manduva que es lo que queríamos pescar no estuvo presente. Así que nada un gran abrazo". Villa Paranacito: Desde la Hermosa Villa Paranacito el amigo y guía de pesca Gustavo Ramondegui esto me informa: "Hola Luis qué tal cómo te va, bueno Luis el pique acá en Paranacito sobre el río Uruguay la verdad que sigue entretenido, seguimos renegando con los niveles de agua o está muy bajo o bien una sudestada te crece de golpe y te mueve todo, pero bueno es lo que hay contra la naturaleza no se puede. Así que bueno en cuanto al pique la verdad y cuando se puede andar y estar el río en óptimas condiciones esta bueno, están apareciendo doradito lindos medianitos en los veriles, en los bancos de arena en el medio del río y cuando el agua no nos permite navegar mucho, bueno nos arreglamos en la boca de los arroyos donde vamos siempre cuando vamos hacer las notas. Sobre el Brazo chico siempre algo sale y bueno lo que es tarariras sigue muy firme tanto con carnada como con artificiales, la verdad que está entretenida cada tanto aparecen muy buenos ejemplares, por lo general lo más lindo está a fondo con carnada. Así que bueno Luis mucho más no hay salvo algunas boguitas chicas si se las busca y buenos bagres para encarnar sí, está fácil la pesca y se hace rápido de la carnada para completar. Será entonces hasta la próxima semana. Espero que con algunas mejores novedades". Carmelo Uruguay: Desde esta bellísima ciudad el amigo y colaborador Cristian Banchero me hace llegar su información del estado del pique en la zona: "Cómo anda Luis buen día todo bien, mire acá por la zona nuestra lo mejorcito ronda por la noche, sea tanto con el mochuelo como con los cachorros de surubí y las manduva, es el momento que está comiendo el pescado, el bagre de mar hay bastante todavía pero siempre de noche, de día está comiendo muy poco y después se pueden lograr tres, cuatro cachorros subí en la noche y manduva por suerte también hay mucha. La carnada más rendidora que está en el tema del cachorro y la manduva es la mojarra, anda más pareja que el bagre y que la anguila no sé por qué pero está comiendo muy bien con mojarra el surubí. Esto es lo más trascendente de la zona nuestra, también de día alguna boga sale, ha mermado un poco pero alguna boga se da". Relevamiento semanal de pesca en los espigones de ENSENADA y BERISSO: Otro querido amigo Emir Ricciardi desde el sur del Río de la Plata esto me comenta: "Tuvimos una semana bastante inestable en materia de pesca, si bien es cierto que la misma no venía bien durante la semana anterior, la misma no mejoró mayormente con respecto a las diferentes especies que abundan en nuestra querida región de Ensenada Barragán y Berisso. En lo que respecta a los espigones de pesca del Club Río de la Plata y Municipalizado sigue siendo interesante con las extracciones de carpas en el propio cajón entre ambos clubes, de tres a cinco kilos de peso con masa y cebando mucho la región de pesca. En cuanto a la boga, ha sido relativamente floja con pocas piezas y chicas entre los 300 a 600 grs con salamín, masa o maíz remojado en vainillin y almíbar. Se han extraído algunos dorados y doradillos importantes en su modalidad de fondo encarnando con bagre amarillo, filet de sábalo y porteños, entre los dos a tres kilos y medio de peso, en el espigón del Club Universitario. Con respecto a la variada de cuero, tanto con lombriz como con carnada blanca, sigue siendo mala, pocas piezas y chicas durante el horario diurno. En la región de Berisso, más precisamente la escollera de la Isla Paulino, lo mejor se generó con la carpa con masa y cebando mucho la región de pesca. En cuanto a la boga muy irregular con piezas entre los 600 al kilo y medio de peso tanto con salamín como con masa, se registraron algunas extracciones de dorados tanto con bollón y bajada de acero como en la modalidad de fondo. En cuanto a la variada de piel durante el horario diurno es muy mala, pésima con pocas piezas y de baja calidad, mejora notablemente durante las últimas horas de la tardecita y noche con bagres blancos, amarillos y pati de excelente porte". Santa Teresita: Desde la costa el guía de pesca y amigo Cristian Maus esto me dice: "Luis María cómo estás desde el partido de la costa Cristian Maus guía de pesca de Santa Teresita, con un pequeño informe de cómo pintó la pesca estos días en el patio de la costa. Bueno arranquemos por el muelle, ya se arrimó el cardumen de la famosa roncadora o la corvina juvenil así que hay mucho pique y pocas nueces siguen saliendo algunos bagres de tamaño pequeño, siempre se mezcla alguna corvina interesante y alguna raya, pero bueno bastante floja la pesca desde el muelles. De costa el consejo como siempre es moverse, alejarse de los lugares poblados para el lado de Punta Médanos, para el lado de San Clemente, entre San Clemente y Las Toninas; lugares un poco más tranquilos. Siempre intentar buscar la máxima creciente como para que el pescado entre en la canaleta y ahí podrás capturarlo. La pesca embarcada bien, veníamos sacando corvinas de muy buen tamaño y hace tres o cuatro días entró un cardumen de corvina mediana, interesante por la cantidad de pescado se incrementó mucho y por supuesto salen algunas corvinas de buen tamaño, algún bagre, algunas pescadillas, congrios y rayas siempre tenemos algunas dando vueltas. Básicamente es lo que está pasando les mando un saludo grande y será la semana que viene". En nuestro programa televisivo Nº863 de esta semana te mostramos la segunda parte de nuestra jornada de pesca nocturna en compañía del amigo y colaborador Jorge Alberto Robson y como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2020 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves en el horario de 20:00 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Excelentes corvinas de embarcado con el guía Cristian Maus en Santa Teresita.



