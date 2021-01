» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 21/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Básquet:

Desde Sub 13 hasta Primera División, incluyendo al Femenino, todas las categorías ya practican en el gimnasio de la ribera de nuestra ciudad. Luego de largos meses de parate por la pandemia de coronavirus, el básquet ha retomado su actividad. Y ahora, en este inicio del año 2021, busca tomar envión. Por ello, en el Campana Boat Club comenzaron el pasado lunes 11 de enero con los entrenamientos de sus diferentes categorías formativas y también de Primera División y Femenino. En el gimnasio de la ribera de nuestra ciudad, los Sub 13 y Sub 15 entrenan los lunes y miércoles de 13 a 14.30 horas y los sábados de 10.30 a 11.30, mientras los Sub 17 lo hacen los martes y jueves de 13 a 14.40 y los sábados desde las 11.30. Estas tres categorías se encuentran bajo el mando de Fernando Anzuinelli. En tanto, los Sub 19 y la Primera División practican los lunes, miércoles y viernes de 20 a 22 horas, bajo las órdenes de Nahuel Pinto. Mientras que el básquet femenino está a cargo de Sofía Herrera, que encabeza los entrenamientos que se desarrollan los miércoles de 18.30 a 19.30 horas. Los interesados en sumarse a la actividad pueden acercarse a la institución en dichos horarios para concretar el proceso de inscripción y comenzar los entrenamientos.



