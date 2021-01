» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 21/ene/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

PRIMERA NACIONAL Hoy se disputará la segunda fase de los playoffs por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Se medirán: Estudiantes (BA) vs San Martín de San Juan (17.10), Deportivo Morón vs Deportivo Riestra (19.15), Atlanta vs Ferro Carril Oeste (19.20) y Defensores de Belgrano vs Quilmes (21.30). SORPRENDIÓ BOCA UNIDOS Por la primera fase de la Copa Argentina, Boca Unidos de Corrientes venció ayer 3-0 a Rosario Central. Así, el equipo del Federal A avanzó a la próxima ronda, instancia en la que se medirá con Godoy Cruz de Mendoza. CRISTIANO HISTÓRICO Ayer, Juventus se coronó campeón de la Supercopa de Italia al vencer 2-0 en la final a Napoli. El primer tanto del conjunto de Turin lo anotó Cristiano Ronaldo, quien así se convirtió en el máximo goleador de la historia del fútbol profesional con 760 conquistas. GOL DEL TUCU PEREYRA El argentino Roberto Pereyra marcó el tanto del Udinese, que ayer igualó 1-1 con Atalanta en un partido pendiente de la 10ª fecha de la Serie A de Italia. En Udinese también fueron titulares Juan Musso y Rodrigo de Paul (además, ingresó Nahuel Molina), mientras en Atalanta jugaron Cristian Romero y José Luis Palomino. RECUPERÓ LA CIMA En un partido pendiente de la 18ª fecha de la Premier League, Manchester United derrotó ayer 2-1 a Fulham y así volvió a lo más alto de las posiciones (suma 40 puntos). Ayer, además, Manchester City superó 2-0 al Aston Villa (juego pendiente de la fecha 1) y se ubicó como escolta junto a Leicester (ambos tienen 38). Hoy juega Liverpool (4º con 34) ante Burnley en otro encuentro pendiente de la 18ª. PAPELÓN DEL REAL Con mayoría de titulares, Real Madrid quedó eliminado ayer de la Copa del Rey al perder 2-1 en tiempo extra ante Alcoyano, equipo de la tercera división que terminó jugando con diez hombres. En tanto, hoy se cerrará la 19ª fecha de La Liga de España: el líder Atlético Madrid visita a Eibar (17.30, ESPN) con la posibilidad de sacarle siete puntos de ventaja al Merengue. También juegan hoy Valencia vs Osasuna. Ayer lo hicieron: Getafe 1-0 Huesca, Betis 2-1 Celta de Vigo y Villarreal 2-2 Granada. JUEGAN LOS GLADIADORES La Selección Masculina de Handball se medirá hoy frente a Japón (11.30, DeporTV) en el inicio del Main Round del Mundial "Egipto 2021". Argentina necesita la victoria para seguir soñando con meterse en los Cuartos de Final. Luego, Argentina jugará con Croacia (sábado) y Qatar (lunes). NBA: CAMPAZZO APORTÓ El base argentino Facundo Campazzo fue importante para Denver Nuggets en la victoria 119-101 sobre Oklahoma City Thunder con un muy buen primer ingreso junto a la "segunda unidad" para revertir la derrota parcial de su equipo. El cordobés terminó con 3 puntos, una asistencia y un robo en 18 minutos en cancha. TRIUNFO DE BAGNIS El rosario Facundo Bagnis comenzó con victoria su participación en el Challenger de Estambul: superó 6-4 y 6-1 al chino Zhizhen Zhang. Hoy, por la segunda ronda del certamen se medirá con el suizo Marc Andrea Huesler.





