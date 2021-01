Un vecino de Villanueva fallece en fatal accidente en Ruta 6

ROBAN BILLETERA A POLICÍA Durante el operativo que tuvo lugar en Ruta 6, un sujeto sustrajo una billetera del interior de uno de los móviles de Comando Patrulla Campana. En la misma se encontraba el DNI y el Certificado de Discapacidad (CUD) de Kevin Morlas, hijo de un oficial de policía. Quien encuentre la documentación mencionada, puede comunicarse al 3487 225984. Se trata de José Luis Plattner. Su hijo de 6 años viajaba con él pero resultó ileso. La carátula es Homicidio Culposo. Un terrible y fatal accidente tuvo lugar ayer por la tarde sobre la Ruta 6 en las inmediaciones del viaducto ferroviario que se encuentra frente al Centro Industrial Agustín Rocca de Tenaris Siderca, cuando por causas que se tratan de establecer, pero que podrían estar vinculadas al estado de la ruta, se desprendió el remolque cisterna tirado por un camión Mercedes Benz 1620 que transitaba mano a Zárate. Fuera de control, el remolque se cruzó de mano, perdió su eje delantero y finalizó literalmente aplastando a un Ford Ford Galaxy conducido por José Luis Plattner (48), con domicilio en Villanueva, quien perdió la vida en el instante. En el vehículo viajaba su hijo de 6 años, quien mientras era rescatado informó a los servidores públicos que vive en el barrio San Cayetano y fue trasladado por el SAME hasta el Hospital San José. Según se informó, el menor no registraba lesiones de gravedad que pusieran su vida en riesgo. Como consecuencia del accidente la mano a Campana quedó varias horas obstruida, por lo que el tránsito fue desviado por la bajada al sector de estacionamiento y portería industrial de TenarisSiderca, y luego de cruzar las vías a nivel, retomar su destino por la rotonda de avenida Mitre. Además del SAME, del operativo participaron varias unidades del Comando Patrulla Campana, una Unidad de Rescate de Bomberos Voluntarios y personal de Defensa Civil de Campana. Para remover el tanque y poder rescatar el cuerpo de Plattner hubo que apelar a una grúa de alta capacidad, maniobra que se realizó en horas del atardecer. El chofer del camión es Jorge Omar Cilio, domiciliado en el barrio porteño de Mataderos, quien también fue trasladado al Hospital con una descompensación nerviosa. La causa está radicada en la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio 2 con asiento en nuestra ciudad bajo la carátula de Homicidio Culposo.

EL ACOPLADO DE UN CAMIÓN TANQUE SE DESPRENDIÓ, CRUZÓ DE MANO Y APLASTÓ AL FORD GALAXY.





EL TERRIBLE ACCIDENTE SOBRE RUTA 6 SE COBRÓ LA VIDA DE UN VECINO DE CAMPANA.





EL MENOR FUE RECATADO POR BOMBEROS VOLUNTARIOS Y TRASLADADO POR EL SAME.





EL GALAXY FUE APLASTADO POR EL TANQUE CISTERNA QUE SE CRUZÓ DE MANO.

#Ahora Fatal accidente en Ruta 6, subida al puente ferroviario de Siderca, mano a #Campana. Se desprendió un semi con tanque cisterna y aplastó a un vehículo, Bomberos 43 rescataron a un menor de 6 años que fue trasladado por SAME, el conductor del vehículo constatado óbito pic.twitter.com/vReR1Ixba2 — Daniel Trila (@dantrila) January 21, 2021

Un vecino de Villanueva fallece en fatal accidente en Ruta 6

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar