Brindan recomendaciones ante la ola de calor

Desde Defensa Civil alertan a la comunidad por un frente de calor que afectará a la ciudad durante los próximos días, y solicitan a los vecinos tomar las precauciones necesarias ante tales circunstancias. La Dirección General de Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana del Municipio, alerta a la comunidad por un frente de calor que afectará a la ciudad durante los próximos días, y solicita a los vecinos tomar las precauciones necesarias ante tales circunstancias. Existen evidencias contundentes de los riesgos a la salud frente al exceso de calor o temperaturas muy elevadas. Muchos de los decesos frente a las altas temperaturas pueden ser prevenibles, si se toman en cuenta unas pocas y simples precauciones o medidas sencillas dadas por el Ministerio de Salud de la Nación. Las altas temperaturas son peligrosas, en especial para los bebés, los niños pequeños, las personas mayores de 65 años o aquellos que padecen enfermedades crónicas. Para la población en general se recomienda: - Tomar abundante agua durante todo el día. - Consumir alimentos frescos, como frutas y verduras. - Evitar las bebidas alcohólicas muy dulces y las infusiones calientes. - Usar ropa suelta, de materiales livianos y de colores claros. - Tomar líquido antes, durante y después de practicar cualquier actividad al aire libre y protegerse del sol poniéndose un sombrero o usando una sombrilla. - Evitar actos públicos o juegos en espacios cerrados sin ventilación. - Usar cremas de protección solar. Preferentemente que el factor sea superior a 15. - No exponerse al sol entre las 11 y las 16 horas, porque se pueden generar quemaduras en la piel. En cuanto a los lactantes y niños pequeños se recomienda: - Darles el pecho a los lactantes con más frecuencia. - Hacerlos beber agua fresca y segura. - Trasladarlos a lugares frescos y ventilados. - Ducharlos o mojarles todo el cuerpo con agua fresca. ¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LA HIDRATACIÓN? - El agua es necesaria para la buena salud. - Su cuerpo utiliza agua para mantener su temperatura, eliminar los desechos, lubricar las articulaciones, y mantener una buena circulación sanguínea. - No espere hasta observar los síntomas de deshidratación para hacer algo. - Prevenga la deshidratación activamente bebiendo suficiente agua, como para no sentir sed. - Una buena hidratación protege el corazón y facilita la distribución de la sangre en todo el cuerpo. ¿CÓMO SÉ SI ESTOY DESHIDRATADO? - Poca o ninguna orina; orina que es más oscura de lo normal. - Boca seca. - Somnolencia o fatiga. - Sed extrema.



Brindan recomendaciones ante la ola de calor

