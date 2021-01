El presidente Alberto Fernández ya tiene el decreto y se terminará de revisar el fin de semana. Son medidas que la CGT viene reclamando. El Gobierno prorrogará la prohibición de despidos y suspensiones, en principio por 90 días, y mantendrá hasta fin de año la doble indemnización. El Poder Ejecutivo prevé extender por todo el año la doble indemnización en el caso de despidos sin causa, aunque el texto de la normativa aún no terminó de definirse totalmente. El objetivo de las medidas, que venían siendo reclamadas por el sindicalismo y son cuestionadas por el empresariado, es mantener una contención para evitar desvinculaciones en un año electoral, en el que se está tratando de salir de la pandemia vía el plan de vacunación. La idea en la que trabaja la Casa Rosada es que la doble indemnización rija en principio todo el año. Se establece a través de estas normas que los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto en este texto no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales. Fuentes oficiales aclararon que la medida no se aplicará en el ámbito del Sector Público Nacional. La CGT venía reclamando que se prolongue las medidas hasta que la economía vuelva a reactivarse por completo. La doble indemnización fue una de las primeras medidas que tomó Alberto Fernández apenas asumió con el objetivo de blindar el empleo, hace más de un año, cuando el coronavirus aún no era un problema.

CLAUDIO MORONI, MINISTRO DE TRABAJO.



Prohibirán despidos por 90 días y continuará la doble indemnización

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar