Lo hizo a pesar del pedido de diez gobernadores. Para que el proyecto de suspensión de las primarias salga se requiere de una mayoría especial de la mitad más uno. Los gobernadores del Norte Grande, que no quieren las primarias, se lo pidieron a Alberto Fernández en La Rioja pero no obtuvieron una respuesta favorable. Hay resistencias en el kirchnerismo para que la propuesta avance. Diez gobernadores del Norte Grande se reunieron en La Rioja con el presidente Alberto Fernán-dez para pedirle al unísono que incluya el proyecto de suspensión de las PASO en el temario de sesiones extraordinarias. Se retiraron con las manos vacías. El jefe de Estado les dijo que no había suficiente consenso y que en todo caso volvieran con el tema cuando lograsen cosechar mayores voluntades en todo el arco político. Para que el proyecto de suspensión de las PASO salga se requiere de una mayoría especial de la mitad más uno de los representantes de cada cámara, lo cual sería factible con un nivel de acuerdo que no sólo unifique al oficialismo sino que además integre detrás del mismo objetivo a sectores de la oposición. Hoy esa hipótesis es lejana porque ni siquiera en el oficialismo hay uniformidad de criterio sobre el tema. El "scrum" al presidente, liderado por Jorge Capitanich (Chaco) y Juan Manzur (Tucumán) no dio el resultado esperado. En los meses de verano el proyecto no avanzará y la discusión pasará a marzo o abril, con un ojo en la evolución de la pandemia. Si para entonces hubiera signos contundentes de una segunda ola inminente, y las fuerzas políticas reconocieran el riesgo de someter a la población a la jornada presencial de sufragio, recién en esa instancia se pondría el consideración la iniciativa de eliminar las primarias.

GOBERNADORES INSISTEN EN SUSPENDER LAS PASO.



El Gobierno postergó la discusión sobre las PASO hasta marzo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar