Julio N. Carreras

Olvidados 1: ¿Cuándo se va a cambiar? El tener problemas en nuestro país es solo cuestión de manejo de las instituciones.El ciudadano común no puede hacer nada para solucionarlo, porque la soberbia de quienes dirigen esas pseudo instituciones, simplemente no tienen en cuenta sus obligaciones y vuelven a cometer el error de pensar que el pueblo soberano no tiene derechos, total, solo sirve para pagar sus sueldos; y siguen considerándolo a su servicio y no que ellos deben servir al soberano. Opté por escribir sobre un tema que, esta vez me afecta directamente, no solo a mí, un simple adulto mayor víctima de las circunstancias, sino también a todos los que necesitan retirar un envío que le manda un familiar del exterior, que fuera remitido inocentemente para suplir una faltante continua en los laboratorios radicados en Argentina, de la cual muchos están enterados, dado que es prácticamente imposible conseguir en farmacias, droguerías y negocios dietéticos del país, algo que es de venta libre, conocido como "Complejos Multivitamínicos y Minerales", y nadie de quienes consulté ante la negatividad de la ayuda que, como ciudadano deberían dar los responsables de la recepción y entrega pudo darme una respuesta satisfactoria de: ¿por qué?. Ante la "NO RESPUESTA" de un organismo nacional que tiene en su web "…., Responde", "hoy muy en boga" como dirían antes, durante más de sesenta (60) días, todas las consultas efectuadas no dieron ningún resultado positivo, incluida la renombrada "Atención al Consumidor" local, que contesta "no podemos hacer nada contra un organismo nacional". ¿Entonces quién? La respuesta fue el silencio. Creía que esto iba a darme un cierto alivio a la impotencia que tengo en este momento, pero solo logra enardecer lo que siento y lo muy pequeños que somos ante la voluminosa estructura del Estado, que ya no se debería decir más "de Bienestar" o "Estado Benefactor". Dejo a usted lector que le ponga el nombre que le correspondería ante el actual proceder de sus funcionarios. Así llego a un final en que solo me resta decir que de las tres acciones de lucha en defensa de la grandeza de la patria que dice una canción recordada de mis tiempos de estudiante: "con la pluma, con la espada y la palabra", hoy con el avance de la civilización y las organizaciones de los Estados opté por usar la "pluma", cuando es probable que hubiera tenido simbólicamente, tener que usar la espada. Sátira: La píldora del día después Siempre consideré que cuando alguien escribe una columna, es importante terminar la misma haciendo sonreír al lector. Pensé en este pequeño párrafo de actualidad usando un estilo de escritura de los antiguos griegos. En estos últimos días se ha escuchado que un presidente de un país del hemisferio Norte, se comunicó varias veces con un expresidente de un país del hemisferio Sur, solicitando asesoramiento de cómo se debía conducir en el momento de cumplir su mandato para traspasar el mando al culminarlo. Ándate, para qué vas a estar, le contestó. Que se preocupe el que asuma. No se pudo escuchar más, pero se considera que el del Norte quedó satisfecho con la respuesta.

Olvidados:

De todo un poco (parte 38)

Por Julio N. Carreras

