Arrancaron las pasantías de verano en Tenaris

Se integraron a los equipos de trabajo un total de 40 estudiantes universitarios de distintas carreras, y durante tres meses desarrollarán proyectos con impacto real en la compañía. Del total ingresado de carreras vinculadas a la Ingeniería (73%), casi la mitad (43%) son mujeres. La inducción incluyó charlas de profesionales que comenzaron siendo pasantes de verano y se consolidaron como destacados profesionales. Un total de 40 estudiantes universitarios provenientes de distintas carreras comenzaron a desempeñarse como pasantes de verano (PEVs) en Tenaris, donde se encuentran incorporados a diversos grupos de trabajo con el desafío de desarrollar un proyecto de impacto real en la compañía. En los 40 ingresantes hay equidad entre el total de hombres y mujeres, y del número de participantes que provienen de carreras relacionadas a la Ingeniería (29), un 43% es ocupado por mujeres. Las Pasantías de Verano de Tenaris tienen una duración de 90 días y están dirigidas a estudiantes universitarios que tengan completado por lo menos la mitad de su carrera profesional. El programa les asigna un proyecto, rol y responsabilidades específicas para que puedan aplicar sus conocimientos y adquirir nuevas competencias de manera autónoma, bajo la supervisión de un tutor interno. Si bien es una iniciativa federal, en esta oportunidad se convocaron candidatos locales de la provincia de Buenos Aires, Capital Federal y alrededores de Campana. Para algunos de los jóvenes es su primera experiencia laboral; otros nunca se habían desempeñado en una industria de escala global. En ese sentido, la pasantía también representa la oportunidad de aspirar a futuras posiciones dentro de Tenaris, sea a través de los programas de pasantías regulares o Jóvenes Profesionales. "Me pone muy contento que después de un año tan particular 40 estudiantes elijan dedicarle tres meses a esta pasantía y se animen a vivir una experiencia nueva, profesional y que estoy seguro marcará el resto de sus carreras", les expresó a los pasantes Sebastián Cardoso, director de Atracción de Talento y Desarrollo, quien comenzó su carrera dentro el grupo en una pasantía de verano. También compartieron su experiencia en el mismo programa Irene Vago, hoy manager de Facturación para Cadena de Abastecimiento, y Alejandro Giles, actualmente director de la planta de productos Premium. Debido al protocolo COVID vigente, la inducción a Tenaris combinó la presencialidad con la modalidad a distancia. La jornada inaugural se desarrolló en el Auditorio de Campana y contó con charlas de especialistas de Recursos Humanos, Administración de Personal y de la universidad corporativa TenarisUniversity. Además, se realizó un recorrido perimetral por la planta en ómnibus. Ese mismo día se le entregó a cada pasante su computadora personal, un kit de bienvenida y uno sanitario. Los pasantes con destino en sectores operativos también recibieron su ropa de seguridad y elementos de protección personal. En tanto, la segunda jornada fue a distancia y consistió en una charla de seguridad y medioambiente y el primer encuentro con los tutores que los acompañan en estos tres meses de pasantía. Para Mateo Reynoso, estudiante de ingeniería industrial en la Universidad Nacional de La Plata, las Pasantías de Verano son su primera incursión en el mundo laboral, y la oportunidad para conocer los procesos industriales y desafíos que ofrece Tenaris. "Celebro poder sumarme a esta experiencia. Estoy listo para crecer, aprender y afrontar retos permanentemente", aseguró el flamante pasante de TenarisUniversity. Mariángeles Pérez Leonardi, estudiante de Ingeniería en Sistemas de la UTN Facultad Regional Delta en Campana, contó los motivos que la llevaron a aplicar por una pasantía de verano en Tenaris: "Cuando estaba en la secundaria gané una de las Becas al Mérito y desde entonces me interesó conocer como trabaja por dentro una empresa que te premia por dar lo mejor de vos". Hoy Mariángeles se desempeña como pasante del área corporativa de Calidad, donde investiga aplicaciones de inteligencia artificial. Y expresó: "He tenido mucha suerte porque estoy aprendiendo un montón y además por tener la chance de aportar valor. Quiero dejar mi marca en Tenaris".

Pasantías de verano en Tenaris



Arrancaron las pasantías de verano en Tenaris

