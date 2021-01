Efemérides del día de la fecha, 22 de Enero

LA MAYOR GOLEADA EN LA HISTORIA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA Hace 79 años la selección argentina aplastaba a Ecuador 12 a 0 en el Campeonato Sudamericano de Selecciones 1942 (actual Copa América). El partido se disputó en el Estadio Centenario, donde José Manuel "Charro" Moreno (5), Herminio Masantonio (4), Enrique "Chueco" García, Adolfo Pedernera y Ángel Perucca sellaron la victoria que trascendió en la historia como la mayor goleada de la "albiceleste". Previamente, el equipo dirigido por el mítico Guillermo Stábile venció a Brasil, candidato a levantar la Copa, 2 a 1 con tantos de García y Masantonio.



FALLECE PASCUAL PÉREZ Pascual Pérez nació el 4 de mayo del año 1926 en Tupungato, Mendoza. Durante su adolescencia empezó a boxear en el club Deportivo Rodeo de la Cruz y, dos meses después de su debut en el ring, se consagró campeón del Campeonato Mendocino de Novicios del año 1944. Como amateur disputó 125 peleas y ganó 16 campeonatos, siendo los más importantes el Torneo Vendimia y el oro olímpico obtenidoen los Juegos Olímpicos de Londres 1948 tras vencer al italiano SpartacoBandinelli. Después de una polémica decisión que le impidió representar al país en los Juegos Olímpicos Helsinki 1952, "el león mendocino" continuó su carrera en el profesionalismo. Dirigido por Lázaro Koci, en el año 1953 se consagró Campeón Argentino de peso mosca luego de vencer a Marcelo Quiroga en el Luna Park. Al año siguiente se convirtió en el primer boxeador argentino en consagrarse campeón mundial de boxeo después de vencer aYoshíoShirai en el Estadio Korakuen de Tokio. Defendió su título en 9 ocasiones ganándole a Shirai; el filipino Leo Espinosa; el cubano Óscar Suárez; el británico DaiDower; el español Young Martin; el venezolano Ramón Arias; el filipino DommyUrsua; y los japoneses KenjiYonekura y SadaoYaoita. No obstante, en el año 1960, el tailandés Pone Kingpetch le arrebató el título que no pudo recuperar en la revancha disputada en el "OlympicAuditorium" de Los Ángeles. En el año 1964 se retiró del boxeo dejando atrás una exitosa carrera con 84 peleas ganadas, 1 empate y 7 derrotas Falleció en el año 1977 en Buenos Aires.



SE LANZA "WHEN WE WERE YOUNG" Un día como hoy en el año 2016, Adele lanzaba el sencillo "When we were young". Perteneciente al disco "25" (2015) y compuesta por la cantante británica junto a Tobias Jesso Jr., la canción es acerca de los recuerdos del pasado: "se basa en nosotros haciéndonos mayores. Estar en una fiesta y ver a todas las personas con las que te has peleado, a las que has amado o no y cosas así, donde no puedes encontrar el tiempo para estar en la vida del otro".



Efemérides del día de la fecha, 22 de Enero

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar