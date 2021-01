"El Remate": invitan al mercado del usado

Por el momento sólo ventas directas de mercadería en muy buenas condiciones 2 roperos (americano y vienes b/e); camas 1 y pl; mesa de luz; cómodas, respaldos de sommier, colchones 2 pl. b/e; colchones 1 y 1 1/2 pl; sommier de 1 1/2 pl; 15 mesas de TV vs. modelos y tamaños; 3 juegos de living, mesas ratonas, rac de TV y audio; bicicleta inglesa original de hombre, gacebos grande c/alero; chifoniers, 1 modular de alg. c/mesa y sillas impecable; 7 rollos de alfombra vs medidas, cortinas de junco y americanas; 1 amoblamiento de cocina en cerejeira, sofá cama, escritorios varios. arañas colgantes, veladores, apliques, cuadros, maniquíes, sillón, lavacabeza, adornos, copas, peceras, mesas de vestir vs estilos, 2 sombreors mexicanos, lavarropas, 4 heladeras func.. heladeras y freezer a reparar, cocinas, 3 modulares, mesas y sillas p/cocina; 6 sillas de caño, 1 placard. TV vs. lámparas de pié, sillón hamaca de caña, macetas de cemento, colchones 1 pl. nuevos, mesadas, bajo mesadas, alacenas, cama superpuestas, bombas centrífugas, hornito eléctrico, tallas en madera. ESPECIALES Módulo patinado c/secreter, ropero roble ch 2 ptas provenzal, perchero arrime cerejeira vicelado, 2 sillones mecedores vienes, sillon de 3 cpos sin uso cheniue verde oliva, tribuna desarmable de 9 mts; 1 división de oficina, 1 móduilo s/secreter y vitioux, modeulos exhibidores c/cajones y estantes, frazadas, cubrecamas, acolchados, lote de ropa y juguetes, 3 mesones de trabajo en ángulo 6 patas de 2x1 mts, mesa jamonera, sillón de cuero negro c/apoya pie rebatible, mostradores vitrinas c/cajoneras, bajo aparador laterales curvos, ventiladores de techo, aire acondicionados split, 30 calefactores b/e, báscula antigua, ropero frances con lustre espejo imp., mesa redonda c/para sheraton y 6 sillas tap. imp, modular enchapado en raíz, 2 sillones franceses 1 cpo, mesita p/living en raíz de nogal c/guardas de bronce, respaldo de sommier c/2 mesas de luz altas mármol travertino en hierro forjado, 2 puertas de madera 3 vidrios c/postigos y banderola, puerta madera 3 vidrios c/postigo, blanca. VARIOS 2 portones de garage corredizo de cedro, escaleras caracol y rectas, puertas de chapa y placas nuevas, 1 frente de negocio c/reja p/ochava, 2 mamparas vidrio repartido, 1 frente de reja c/puerta doble antigua, ventana y ventanales frente de vidrio, 60 cuerpos de estanterias metálicas reforzadas (90 x 45 x 2 mts); 6 estantes, juego de baños, banitory, espejos, 1 puerta v/r de cedro, hojas de ventana balcón cedro v/r, 1 portón de chapa, tubos de 45 kg de gas, estufa porta garrafa imp, bombas sumergibles, motores, puerta ciega 1 hoja con postigo. Y MIL LOTES MAS IMPOSIBLE DE DETALLAR... ACERQUESE! LLAME! CONSULTE! NO LO DUDE





"El Remate": invitan al mercado del usado

