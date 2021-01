El domingo comienza el Campeonato "Pato" Morresi en el picódromo. El próximo domingo se pondrá en marcha el Campeonato 2021 Osvaldo "Pato" Morresi en el picódromo de San Pedro. El encuentro comprenderá a las diferentes clases que son parte de esta especialidad, en una jornada que comenzará buen temprano: desde las 7.30 hasta las 10.30 horas se desarrollarán tandas libres para que cada piloto pueda evaluar su auto. Nuestra zona contará con diferentes representantes. A saber: -Los hermanos Salerno ya tienen sus autos para ser parte de la fecha. Tanto Diego como Mauro están ansiosos de arrancar este año en la alta competencia tras varios meses sin poder tener continuidad como les gusta. -El campeón Cristian Iglesias es parte interesante de las picadas y se prepara para pelear el uno nuevamente, -En la dinastía Iglesias hay una linda predisposición para volver a picar donde papá Cristian viene de ganar el campeonato. El joven Francisco tiene todo encaminado para llegar bien hasta esta competencia. Ya terminó el auto luego de un repaso general y completó el trabajo en algunos elementos para lograr el nivel que se necesita en una picada. -Fernando Moreno ya tiene casi listo su auto tras varios trabajos que se desarrollaron en este tiempo. Según el popular "Yimmi", funcionarán y serán todo lo competitivos que exige la propuesta. -Los trabajos en el Ford de Daniel Carballo están adelantados. Aunque hay dudas, se espera poder terminar el auto de cara a este arranque en San Pedro. -César Villa analiza su posibilidad de estar en esta fecha. Tiene el auto listo para ser de la partida, pero todavía no definió su presencia en San Pedro. -Martín Basilisco, ex piloto de karting y de la categoría ALMA, también trabajó en su auto para tener ese motor que desea y no dar ningún tipo de ventajas a la hora de picar. Su Fiat 128 está listo. -Ezequiel Fossatti avanzó mucho en el Ford Falcon que viene trabajando en estos tiempos. Su idea es llegar al nivel de su padre, "el Yanqui", en algún momento. -Diego Ballini está en los trabajos finales del Fiat 128 y quiere, lo antes posible, estar en carrera. No sabe si llega a este fin de semana, pero no pierde las esperanzas.

