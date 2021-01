P U B L I C



Así lo informó ayer el diario británico The Times. En tanto, el Presidente del COI señaló que "no hay ningún motivo para pensar que no se inaugurarán el próximo 23 de julio". El gran golpe que le dio la pandemia de coronavirus al deporte mundial fue la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokyo, que estaban pautados para el 2020 y fueron aplazados para este 2021. Sin embargo, según el diario británico The Times, la situación sanitaria actual empujaría al gobierno de Japón a marcar el nocaut de la cita olímpico. Según el medio, las autoridades niponas ya habrían tomado la decisión de suspender definitivamente Tokyo 2020 y que solo resta el anuncio oficial. En ese marco, la nota del diario británico señala que Japón estaría tratando de asegurar que Tokyo sea la plaza olímpica en 2032 (próxima fecha no asignada todavía), después de Paris 2024 y Los Angeles 2028. Japón ha experimentado un preocupante aumento de casos de Covid-19 desde noviembre, situación que llevó al gobierno a declarar desde el 8 de enero un segundo estado de emergencia que afecta actualmente a 11 de las 47 prefecturas en las que se concentra más de la mitad de su población y alrededor de un 80% de los contagios contabilizados. Mientras tanto, el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, afirmó que "en este momento, no hay ningún motivo para pensar que los Juegos no se inaugurarán el próximo 23 de julio en el Estadio Olímpico de Tokyo", en declaraciones publicadas este jueves por la agencia nipona Kyodo. "Es por ello que no tenemos ningún plan B y que estamos plenamente comprometidos a hacer que estos Juegos sean seguros y exitosos", agregó el alemán.

LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE TOKIO YA FUERON POSTERGADOS DE 2020 A 2021 POR LA PANDEMIA.



Coronavirus:

El gobierno de Japón suspendería definitivamente los Juegos Olímpicos

